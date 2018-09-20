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    В Узбекистане успешные школы смогут открыть филиалы

    Общеобразовательные школы, не повысившие качество обучения и не искоренившие коррупцию, станут филиалами успешных учебных заведений, сообщает пресс-служба Министерства народного образования (МНО) РУз.

    Шерзод Шерматов; фото: gazeta.uz
    Шерзод Шерматов; фото: gazeta.uz

    Об этом на встрече с директорами столичных школ, состоявшейся 17 сентября, рассказал глава ведомства Шерзод Шерматов.

    Министр пояснил, что, согласно указу главы государства от 5 сентября о реформировании народного образования, школы смогут дополнительно получать средства за счет аренды, спонсоров, организации платных кружков и других услуг.

    Успешные школы смогут открывать сеть образовательных учреждений под своим брендом. Для этого предусмотрена государственная поддержка.

    Шерматов призвал директоров общеобразовательных учреждений искоренить практику поборов. Вместо этого он предложил метод поддержки школ со стороны успешных выпускников.

    Ранее МНО вывело образовательные учреждения из-под юрисдикции хокимиятов и анонсировало создание при школах наблюдательных советов, члены которых сами будут выбирать директоров.

    Темы: Образование в Узбекистане, Реформа Узбекистана, Узбекистан после Каримова
    Теги: МНО реформа Узбекистан Шерматов школы
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