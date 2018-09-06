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    В Узбекистане детей начнут принимать в школы через центры госуслуг

    С 2019 года детей в школы Узбекистана будут принимать через центры государственных услуг, а директоров – через наблюдательные советы.

    Выпускной в специализированной школе №103 Чиланзарского райна Ташкента; фото: Gazeta.uz
    Выпускной в специализированной школе №103 Чиланзарского райна Ташкента; фото: Gazeta.uz

    Об этом идет речь в опубликованном 5 сентября постановлении президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием».

    Такие меры направлены на борьбу с коррупцией в школах страны. Так, в начальные классы из-за большого количества желающих принимают за 500 долларов. Источник Ц-1 в одной из школ Юнусабадского района Ташкента рассказал, что в этом учебном году набрали семь первых классов, по 40 детей в каждом.

    Еще одним «революционным» решением станет организация наблюдательных советов при школах, в которые войдут активисты из числа родителей, выпускников, спонсоров.

    Главная функция наблюдательного совета – избрание директора школы и оценка его работы.

    До 1 января 2019 года Министерство народного образования (МНО) РУз пересмотрит порядок проведения аттестации учителей.

    Госинспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров будет присваивать рейтинг школ по международным стандартам.

    Наконец-то руководители МНО на местах станут независимыми от представителей исполнительной власти.

    Темы: Дети в Центральной Азии, Реформа Узбекистана
    Теги: реформы Узбекистан центры услуг школы
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