В Узбекистане детей начнут принимать в школы через центры госуслуг

С 2019 года детей в школы Узбекистана будут принимать через центры государственных услуг, а директоров – через наблюдательные советы.

Об этом идет речь в опубликованном 5 сентября постановлении президента «О дополнительных мерах по совершенствованию системы управления народным образованием».

Такие меры направлены на борьбу с коррупцией в школах страны. Так, в начальные классы из-за большого количества желающих принимают за 500 долларов. Источник Ц-1 в одной из школ Юнусабадского района Ташкента рассказал, что в этом учебном году набрали семь первых классов, по 40 детей в каждом.

Еще одним «революционным» решением станет организация наблюдательных советов при школах, в которые войдут активисты из числа родителей, выпускников, спонсоров.

Главная функция наблюдательного совета – избрание директора школы и оценка его работы.

До 1 января 2019 года Министерство народного образования (МНО) РУз пересмотрит порядок проведения аттестации учителей.

Госинспекция по надзору за качеством образования при Кабинете министров будет присваивать рейтинг школ по международным стандартам.

Наконец-то руководители МНО на местах станут независимыми от представителей исполнительной власти.