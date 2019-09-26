Галима Бухарбаева / Ухаживания закончились, начались будни…

Красивые слова и обещания, а также ряд послаблений во внутренней и внешней политике позволили Шавкату Мирзиёеву упрочиться во власти в Узбекистане, теперь же в Ташкент возвращаются глухота и жесткость.

На этой неделе я наблюдала за событиями в США, Великобритании и, конечно же, с особым интересом – в Узбекистане. Каждая из данных стран в эти дни утверждала: что есть ее основа и стержень, приоритеты и ценности.

В Великобритании 24 сентября Верховный суд страны вынес беспрецедентный вердикт, что решение премьер-министра Бориса Джонсона о приостановке на пять недель работы парламента являлось незаконным, что он соврал и ввел в заблуждение королеву Елизавету II, чтобы лишить парламентариев возможности дискуссии о Брексите.

Уже вчера британские парламентарии вернулись на свои зеленые скамьи в Вестминстере, а в Европе аплодировали тому, как демократия и свобода слова в Великобритании отстояли себя, не подчинившись воле популиста и авантюриста Бориса Джонсона.

В этот же день Конгресс США объявил о начале процедуры импичмента против президента Дональда Трампа.

Огласка того, что Трамп просил украинского лидера Владимира Зеленского начать расследование в отношении своего главного оппонента на выборах 2020 года – демократа Джона Байдена и его сына, работавшего в нефтяном бизнесе в Украине, стало непреодолимым моментом для американской системы: президент нарушил Конституцию США.

Председатель Палаты представителей (Конгресса) США Нэнси Пелоси, объявляя о решении начать процедуру импичмента, заявила, что президент Трамп будет призван к ответу, так как «никто не может быть выше закона».

При этом Пелоси напомнила историю, как после принятия Конституции США в 1797 году люди собрались в Вашингтоне, чтобы узнать о документе, они спросили у президента Бенджамина Франклина: «Что у нас – республика или монархия?»

Франклин ответил: «Республика… если вы сможете ее сохранить».

«Наша ответственность – сохранить республику», – сказала Нэнси Пелоси.

Почти в это же время, 23 сентября, Верховный суд Узбекистана рассматривал прошение журналиста из Каракалпакстана Салиджона Абдурахманова о реабилитации.

Он хотел через высшую судебную инстанцию страны подтвердить известный всем факт: его заточение в неволю с 2008 по 2017 год было несправедливым.

Что ж, Верховный суд РУз отказал в удовлетворении прошения Салиджона (в течение 30-минутных слушаний, прошедших в режиме онлайн).

Все описанные выше события, пусть происходившие в разных странах и мирах, подтверждают одно: за свои ценности и идеалы, за свободу и правду надо бороться всегда – это не данность и не непреложная истина даже для таких стран, как Великобритания и США.

Но, видя, как люди пытаются вырваться из расширяющегося вязкого болота коррупции и национализма в Вашингтоне и Лондоне, утверждая, что это не про них, у них другие ценности и убеждения, с грустью смотришь на реалии в Узбекистане.

Реабилитация Абдурахманова ничего не стоила бы президенту Шавкату Мирзиёеву, но в то же время она означала бы многое для его режима: признание правоты оппонента и преступности своей власти.

И ощущение парадокса, который может возникнуть при восстановлении правды и справедливости в отношении Абдурахманова и многих других граждан страны, является причиной, по которой власть Мирзиёева дает задний ход, и мы это сегодня наблюдаем.

Мирзиёев и его власть поняли, что свобода и открытость в Узбекистане могут стать их концом. Вслед за оправданием Абдурахманова надо делать другой шаг: наказать тех, кто бросил журналиста без вины в тюрьму, а затем реабилитировать тысячи и тысячи других… А если все захотят наказания для тех, кто лишил их свободы?

Поэтому Мирзиёев по-своему, в том числе через решение Верховного суда о деле Абдурахманова, утвердил, в чем суть и стержень его власти, его ценности и приоритеты.

Виртуальная приемная больше не работает. Людей и их семьи начали кошмарить за несколько привезенных из Турции книг от давно уже выдохшейся оппозиции в лице Мухаммада Салиха, как это происходит сегодня с хорезмским журналистом Махмудом Раджабовым.

Агентство информации и массовых коммуникаций (АИМК) при Администрации президента Узбекистана, первоначально бодро призывавшее к свободе слова и открытости, сегодня молчит.

Оно не реагирует на происходящее с Абдурахмановым, хотя его освобождение в 2017 году неожиданно было освещено и АИМК, и почти всеми онлайн-изданиями в Узбекистане.

Обычно активный в соцсетях директор АИМК Комил Алламжонов как будто слился в никуда, единственным признаком жизни, поданным им за последние три недели, стал лайк, поставленный на фото его заместителя – дочери президента Саиды Мирзиёевой.

Последней, похоже, тоже уже больше нечего сказать, как только порадовать, а может, утешить своих подписчиков красивой фотографией.

Это мы уже проходили, когда Гульнара и Лола, дочери первого президента Узбекистана Ислама Каримова, одаривали страну только своей красотой, и чем хуже становилось положение в стране, тем краше они были, — и ни слова о политике, о том, что волнует граждан.

Да, как говорил Салиджон Абдурахманов, суть этого мира – борьба добра со злом, в таких странах, как США и Великобритания, она идет, Узбекистан же снова накрывает тьма, период красноречия и ухаживаний завершен.

Галима Бухарбаева – главный редактор Ц-1