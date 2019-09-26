Хорезм: 10 суток ареста за мирный марш к главе МВД Узбекистана

Хорезмский журналист Махмуд Раджабов и его спутница арестованы на 10 суток за мирный марш в Ташкент к главе МВД РУз – они хотели прекращения преследований за связь с оппозицией.

Мирный марш из Гурленского района Хорезмской области в столицу Узбекистана продержался не более двух суток – с 21 по 23 сентября.

Его участники, всего 12 человек, хотели добраться пешком до Ташкента и встретиться с главой МВД Узбекистана Пулатом Бабаджановым. От министра они хотели добиться прекращения уголовного дела и преследований против хорезмского журналиста Махмуда Раджабова.

Участникам марша, в котором принимали участие и сам Махмуд Раджабов, правозащитница и блогер Нафосат Оллошукурова, а также их родные, удалось пройти от дома порядка 50 км. Когда позади них остался областной центр Ургенч, вся группа подверглась грубому задержанию.

Как рассказывает проживающий в Швеции активист Хазраткул Худойберди, находившийся во время марша на связи с группой, на Раджабова и его команду напали по приказу начальника Управления внутренних дел (УВД) Хорезмской области генерал-майора Даврона Назармухамедова.

До этого начальник хорезмской милиции пытался отговорить журналиста и его группу отказаться от марша и вернуться домой.

Но поскольку Назармухамедов не мог обещать, что сотрудники милиции прекратят уголовное дело против журналиста, а вместе с ним и психологическую пытку в отношении него и всей его семьи, марш продолжился.

Правда, пройти его участникам удалось немного. Уже скоро их настиг автобус, откуда, как рассказывает Худойберди, выбежали люди в гражданской форме, которые начали избивать участников марша и силой заталкивать их в транспортное средство.

Все участники марша были доставлены в УВД Хорезмской области.

Основную часть людей отпустили, при этом оштрафовав на суммы от одного до трех МРЗП (223 000-669 000 сумов), а Махмуд Раджабов и Нафосат Оллошукурова получили десять суток административного ареста. Какой именно суд принял такое решение, пока неизвестно.

Привез книги

В интервью Ц-1 Хазраткул Худойберди рассказывает, что эта история началась в апреле 2019 года, когда журналист Махмуд Раджабов вернулся из Турции, где встретился с проживающим там оппозиционером, лидером партии «Эрк» и Народного движения Узбекистана Мухаммадом Салихом.

У Салиха, как утверждает Худойберди, Раджабов взял книги, среди которых были литературные произведения Мухаммада Салиха и его брата Мухаммада Бекжана.

Последний, будучи журналистом, за оппозиционную деятельность брата провел 18 лет в заключении в Узбекистане, о чем и написал книгу.

Но при таможенном досмотре в аэропорту Ташкента эти книги нашли подозрительными. В итоге у Раджабова конфисковали 26 единиц книг, его ноутбук и телефон.

Как только Махмуд добрался до дома в Гурленском районе Хорезмской области, его вызвали на допрос в местное отделение внутренних дел, где сообщили о возбуждении уголовного дела по статье «Контрабанда».

Затем начались допросы, лишившие покоя не только Раджабова, но и всю его семью. При этом следователи не могли доказать, что привезенная им литература является запрещенной или экстремистской.

20 сентября, как рассказывает далее Хазраткул, сотрудники милиции предприняли попытку снова привлечь Махмуда Раджабова к допросу, но он отказался от сотрудничества со следствием, так как не виновен, и власть должна оставить его в покое.

За Махмуда вступилась вся его семья. Одна родственница с двухмесячным ребенком на руках схватила баклажку с бензином и начала грозить самосожжением, если милиция не оставит в покое ее брата и всю семью.

На следующий день, 21 сентября, Раджабов и его родные, прежде всего женщины, решили устроить мирный марш в Ташкент, чтобы там встретиться и поговорить с главой МВД Пулатом Бабаджановым.

Чем он завершился, известно…

Хазраткул Худойберди отмечает, что власть нового президента Шавката Мирзиёева уже отходит от провозглашенного диалога с народом и объявленных реформ, все чаще применяя методы своего предшественника – диктатора Ислама Каримова.

«Шавкат Мирзиёев, как и Ислам Каримов, не хочет слышать слово «оппозиция», он боится как огня политической конкуренции и уже делает все, чтобы не допустить никакой оппозиционной деятельности внутри страны, и даже связи с оппозицией, что находится за рубежом», – утверждает Худойберди.