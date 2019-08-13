“Эзгулик” – за реформирование Закона РУз “О политических партиях”

Общество прав человека Узбекистана “Эзгулик” вышло к властям страны с предложением облегчить процесс регистрации политических партий.

С июля этого года общество прав человека Узбекистана “Эзгулик” проводит кампанию за реформирование Закона РУз “О политических партиях”.

В частности, правозащитная организация считает, что власти и законодатели Узбекистана должны внести изменения в статью 6 данного закона, которая утверждает, что для создания партии необходимо наличие не менее 20 тысяч подписей граждан.

При этом люди, имеющие намерение объединиться в одну партию, должны проживать не менее, чем в восьми территориальных субъектах (областях), включая Республику Каракалпакстан и столицу Ташкент.

Председатель “Эзгулика” Абдурахмон Ташанов рассказывает, что его организация хочет добиться сокращения количества требуемых членов для регистрации партии.

Он убежден, что установленные на данный момент требования направлены на то, чтобы не зависящие от власти граждане не могли объединиться в политические партии.

Свое обращение о реформировании закона общество “Эзгулик” направило президенту РУз Шавкату Мирзиёеву, руководителям обеих палат парламента, министру юстиции, а также омбудсмену и руководителю Национального центра по правам человека.

На данный момент, по словам Ташанова, его организация лишь получила подтверждение от некоторых адресатов, что заявление находится у них на рассмотрении.

Как вспоминает Ташанов, в первые годы независимости в Узбекистане для создания политической партии требовалось собрать 3 тысячи подписей, затем это число было поднято до 5 тысяч, а впоследствии выросло до 20 тысяч.

“Даже в Российской Федерации, где население почти в пять раз больше, чем в Узбекистане, для регистрации требуется 500 подписей, – говорит руководитель “Эзгулика”. – В соседнем Кыргызстане достаточно 10 подписей сторонников партии, даже в Туркменистане и Беларуси – 1000 человек”.

Председатель оппозиционной партии “Бирлик” Абдурахим Пулатов, 25 лет проживающий в изгнании в США, рассказывает, что в условиях отсутствия законности и справедливого суда даже сбор 20 тысяч подписей не играет никакого значения.

По его словам, в 2003 году ныне покойная активистка “Бирлика” и руководитель “Эзгулика” Васила Иноятова собрала 22 тысячи подписей для регистрации партии, но Минюст заявил, что некоторые подписи были фальшивыми.

Иноятова подала иск в Верховный суд Узбекистана в связи с необоснованным заключением Минюста, но он был отклонен судебной инстанцией.

По словам Абдурахмона Ташанова, в Узбекистане почти три года у власти находится президент Шавкат Мирзиёев, который объявил политику реформ, но пока до настоящих изменений дело так и не дошло.

“Реформы невозможны без политических прав, без конкуренции, без новых идей, без широкого представительства народа во власти”, – утверждает Ташанов.

“В 2000 году Узбекистан ратифицировал Международный пакт о политических и гражданских правах – государство взяло обязательство гарантировать политические права, без которых осуществление реформ невозможно”, – резюмирует руководитель “Эзгулика”.

В настоящее время в Узбекистане действуют пять политических партий, все без исключения можно назвать “карманными”, то есть созданными и руководимыми властями для создания видимости многопартийности.

Это следующие партии: Демократическая партия Узбекистана “Миллий Тикланиш”, Либерально-демократическая партия Узбекистана “УзЛиДеП”, Народно-демократическая партия Узбекистана (НДПУ), Социал-демократическая партия Узбекистана “Адолат”, Экологическая партия Узбекистана.

Во время перестройки в СССР в 80-х годах прошлого века в Узбекистане начали формироваться по-настоящему независимые политические объединения, и первая из таких партий – это “Бирлик” под руководством Абдурахима Пулатова.

Вскоре в результате раскола в “Бирлике” появилась партия “Эрк”, во главе которой встал Мухаммад Салих.

В начале 90-х оба лидера оказались в изгнании, а законная деятельность их партий в Узбекистане была прекращена.

Спустя почти 30 лет после тех событий в стране так и не появилась возможность для создания и работы по-настоящему независимых политических объединений – ни старых, ни новых…