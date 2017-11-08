Глава МИД Ирана прибыл в Таджикистан… мириться

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф сегодня проводит встречи с высшим руководством Таджикистана для восстановления охладевших отношений.

Власти Таджикистана по неизвестным причинам не комментируют приезд высокопоставленного иранского чиновника, и даже пресс-служба Душанбинского аэропорта воздерживается предоставить информацию о прибытии гостя из Ирана.

Но, по имеющейся информации, сегодня утром в международном аэропорту Душанбе Мохаммада Джавада Зарифа встретил первый заместитель министра иностранных дел Таджикистана Низомидин Зохиди.

В настоящее время иранский министр проводит встречи с руководителями обеих палат таджикского парламента. Информированный источник в правительственных кругах сообщил корреспондентам, что на сегодня запланирована встреча иранского министра с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном.

Вечером сегодняшнего дня глава МИД Ирана примет участие в церемонии открытия нового здания посольства своей страны на пересечении проспекта Исмоила Сомони и улицы Маяковского в Душанбе.

В связи с перестройкой центра города прежнее здание посольства Ирана сносится, там будет построен новый парламентский комплекс.

Сложные отношения

Бахром Касыми, пресс-секретарь МИД Ирана, сообщил местным СМИ, что Зариф приехал в Душанбе по приглашению руководства Таджикистана.

По его словам, в программе визита иранского министра в регион значится и участие в международной конференции «Центральная Азия: одно прошлое и общее будущее, сотрудничество ради устойчивого развития и процветания», которая пройдет 10–11 ноября под эгидой ООН в Самарканде (Узбекистан).

В апреле нынешнего года Зариф в ходе турне по странам Центральной Азии посетил Туркменистан и Кыргызстан, но в Душанбе не приехал, что породило массу слухов об усилении недоверия между Ираном и Таджикистаном.

Эксперты считают, что в настоящее время таджикско-иранские отношения переживают не лучшие времена.

Недоверие между странами появилось после событий 2013 года, когда в Иране задержали известного иранского олигарха Бобака Занджани. Позже он был приговорен иранским судом к смертной казни за растрату 2 млрд долларов от продажи иранской нефти в обход западных санкций.

В Иране считают: одно из обвинений, выдвинутых против Занджани, было выстроено на основе письма, доказывающего выплату Нацбанку Таджикистана иранских денег. Однако в банке заявили, что письмо было поддельным.

ПИВТ и Иран

Недоверие между странами усилилось в конце 2015 года после приглашения председателя запрещенной в Таджикистане Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Мухиддина Кабири в Тегеран для участия в международной конференции «Исламское единство».

Вскоре власти Таджикистана ограничили импорт иранских товаров, в республике стали закрываться мелкие и крупные компании из Ирана, в аэропорту Душанбе прекратили выдачу иранским гражданам виз на льготных условиях.

Но кульминацией стал показ по Таджикскому ТВ документального фильма о финансировании Тегераном громких убийств в годы гражданской войны в Таджикистане, подготовленного МВД страны.

По заявлению посольства Ирана в РТ, фильм не служит интересам двух народов, и его авторы не смогут внести раскол в дружественные отношения между Таджикистаном и Ираном.

Тем временем Душанбе считает, что имеет право обратиться в ООН с требованием возместить экономический и моральный ущерб, нанесенный Ираном в братоубийственной войне, в которой было убито свыше 150 тысяч человек.

Давний партнер

Но стоит напомнить, что Иран выступил гарантом межтаджикского мира и все годы боевых действий прилагал усилия для начала мирного процесса между враждующими сторонами.

Иран – первая зарубежная страна, которая признала государственную независимость Таджикистана после распада СССР в декабре 1991 года и открыла свое посольство в стране.

Таджикский эксперт Фаридун Ходизода считает, что визит главы МИД Ирана в Душанбе дает повод надеяться на улучшение двусторонних связей между властями Таджикистана и Ирана.

«Но интересен тот факт, что до последнего времени даже иранское посольство не было информировано об этом визите. Думаю, что решение о визите в Душанбе стало результатом встречи российского президента Владимира Путина с главой Ирана, на которой обсуждались вопросы безопасности в регионе. Можно предположить, что Россия сыграла миротворческую миссию в этом конфликте двух братских стран», – считает Ходизода.

Махди Собир, эксперт Центра стратегических исследований при президенте Таджикистана, также обнадежен визитом главы МИД Ирана в Душанбе.

«Приезд Зарифа в Душанбе и согласие таджикских властей на встречи с ним дают повод надеяться, что наконец-то образовавшийся лед в двусторонних отношениях может растаять», – считает аналитик из президентского Центра стратегических исследований.