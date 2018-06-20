Силовики из РТ осуждены по обвинению в гибели оппозиционера

Военный суд Худжанда осудил сотрудника спецслужб Таджикистана и оперативника угрозыска в доведении до самоубийства бывшего члена ПИВТ Комила Ходжаназарова.

На скамье подсудимых оказались сотрудник Государственного комитета национальной безопасности (ГКНБ) РТ Мухаммад Наимов и оперативник уголовного розыска Управления Министерства внутренних дел (МВД) по Согдийской области Латифджон Юлдошев.

19 июня суд приговорил силовиков к 12 и 13 годам лишения свободы соответственно. Наимов признан виновным в пытках потерпевшего. Юлдошева помимо этого суд обвинил в незаконном задержании и мошенничестве в крупном размере, сообщает Asia-Plus.

31-летний бывший член Партии исламского возрождения Таджикистана Комил Ходжаназаров был незаконно задержан 18 августа 2017 года. Спустя шесть дней его отпустили после того, как он заплатил взятку в размере 6 тысяч сомони (660 долларов). 26 августа Ходжаназаров записал предсмертное видеообращение, рассказав о применении в его отношении пыток.