Топ-10 событий 2016 года в Таджикистане

Уходящий год запомнится таджикистанцам укреплением власти Эмомали Рахмона, проблемами с банковскими депозитами, первой олимпийской медалью и громкими уголовными делами.

Ц-1 выбрал десять важнейших событий и явлений 2016 года в Таджикистане – в сфере политики, экономики, прав человека, внутренней и внешней политики государства.

Конституционный референдум

В мае 2016 года в Таджикистане прошел референдум о внесении изменений в Конституцию страны. Эти изменения дали право президенту Рахмону как Лидеру нации баллотироваться на пост президента неограниченное количество раз.

Фактически это означает то, что Эмомали Рахмон может остаться президентом Таджикистана пожизненно.

Кроме того, на референдуме был снижен возрастной ценз для кандидатов в президенты с 35 до 30 лет. Эксперты уверены, что эта норма принята ради старшего сына Рахмона – Рустами Эмомали. На момент очередных президентских выборов ему еще не исполнится 35, но после внесения изменений в Конституцию он сможет баллотироваться в 2020 году.

Банковский кризис

Таджикистан столкнулся с серьезным банковским кризисом. Несколько крупных банков страны оказались неплатежеспособными, в связи с чем их вкладчики не могут получить свои сбережения и зарплаты в полном объеме.

Деньги им выдаются в ограниченных объемах. Ежедневно перед банками выстраиваются многочисленные очереди из числа вкладчиков.

Банковский сектор винит в этом сокращение денежных переводов от трудовых мигрантов и снижение уровня ВВП, в связи с чем заемщики и не могут выполнять свои обязательства по кредитам.

Экспертное сообщество видит причину в неэффективном менеджменте банковского сектора.

Эмомали Рахмон в одном из выступлений просил «передать вкладчикам, чтобы не беспокоились», но его заявление вряд ли кому-то добавило уверенности в том, что свои деньги удастся вернуть.

Дело политсовета ПИВТ и адвокатов

Запомнился год и громкими судебными делами в отношении 16 членов высшего политического совета ПИВТ и адвокатов Бузургмехра Ерова и Нуриддина Махкамова.

Заместители главы ПИВТ Махмадали Хаит и Саидумар Хусайни были осуждены на пожизненное заключение. Остальные члены партии получили от 15 до 28 лет.

Суд признал их виновными в причастности к сепаратизму, экстремизму, попытке госпереворота и свержении государственного строя.

Единственная женщина среди членов ПИВТ – Зарафо Рахмони – была осуждена на два года, но в сентябре этого года была выпущена под амнистию.

В Таджикистане многие рассматривают это дело как расправу над политическими оппонентами.

Адвокаты Бузургмехр Еров и Нуриддин Махкамов обвинялись в мошенничестве, в массовом призыве к свержению конституционного строя, возбуждении национальной и религиозной розни.

Суды по этим делам проходили в закрытом режиме. По рассказам родных и близких осужденных, во время следствия в отношении задержанных применялись пытки, а судебные разбирательства строились на необоснованных обвинениях и происходили с грубыми нарушениями прав подсудимых.

Чемпион Дильшод Назаров

Самым ярким событием года для таджикистанцев стала победа соотечественника Дильшода Назарова на Олимпийских Играх в Рио-де-Жанейро в метании молота.заров

Это первая медаль Таджикистана, завоеванная на Олимпийских играх за последние 24 года. На родине Дильшода Назарова встречали с большими почестями, в соцсетях он был назван Человеком года.

Дружба с Узбекистаном

Положительным событием уходящего года стало потепление отношений с соседним Узбекистаном. Много лет отношения между Таджикистаном и Узбекистаном были напряжены – в основном из-за личных разногласий между Исламом Каримовым и Эмомали Рахмоном.

После смерти Ислама Каримова и приходом к власти Шавката Мирзиёева ситуация изменилась.

Хотя эксперты скептически отнеслись к грядущему потеплению и предсказывали, что после избрания Шавката Мирзиёева президентом Узбекистана отношения снова вернутся в состояние холодной войны, пока все указывает лишь на улучшение.

Визит узбекской делегации в Душанбе ожидается 27 декабря.

В частности, с Узбекистаном подписано соглашение о возобновлении авиасообщения, прерванного в 1992 году, достигнута договоренность о смягчении визового режима и оговорен ряд других соглашений, направленных на экономическое сотрудничество.

Строительство Рогунской ГЭС

29 октября Таджикистан начал строительство плотины Рогунской ГЭС. Высота каменно-насыпной плотины составит 335 метров, и она станет самой высокой плотиной в мире.

Строительство Рогунской ГЭС в Таджикистане было начато еще с советский период – в 1976 году, но с развалом Союза в 1993 году было приостановлено.

К тому времени была проделана большая работа – построено 40 метров плотины (верховая перемычка), проведен 21 километр тоннелей, практически достроены машинный и трансформаторный залы. Для строителей был возведен городок.

Позже заброшенный объект был частично затоплен паводковым потоком, полностью была размыта верховая перемычка.

Независимый Таджикистан решил возобновить строительство, потратив за эти годы 1,5 млрд долларов.

В июле этого года итальянская компания Salini Impregolo S.p.A. выиграла тендер на строительство ГЭС. В октябре уходящего года было перекрыто русло реки Вахш и началось строительство плотины.

Мощность ГЭС будет составлять 3 600 МВт. Проектная стоимость ГЭС оценивается в 3,9 млрд долларов. Внешних инвесторов, пожелавших финансировать проект, пока нет, и Таджикистан вынужден сам его финансировать.

Испорченные отношения с Ираном…

Таджикским властям не понравилось, что Иран и ОБСЕ (Организация безопасности и сотрудничества в Европе) предоставили площадки для выступления таджикским оппозиционерам.

Официальный Душанбе расценил это как пособничество террористам.

В декабре прошлого года иранские власти пригласили в Тегеран на международную конференцию «Исламское единство» лидера Партии исламского возрождения Таджикистана Мухиддина Кабири, которого в присутствии официальной таджикской делегации приняли с почетом на самом высоком уровне.

На тот момент в Таджикистане в отношении Кабири было возбуждено уголовное дело по обвинению в терроризме, попытке госпереворота и свержении конституционного строя, и он находился в розыске по линии Интерпола.

МИД Таджикистана тогда передал ноту недовольства посольству Ирана в РТ, но «обида» таджикских властей этим не ограничилась. Таджикистан наложил запрет на ввоз продуктов из Ирана, а также закрыл деятельность иранского Комитета помощи «Имдод» имени Имама Хумайни у себя.

… И скандал с ОБСЕ

Международная организация также была раскритикована таджикскими властями за то, что позволила сторонникам ПИВТ принять участие на заседании ОБСЕ по человеческому измерению в Варшаве минувшей осенью.

Более 20 человек из числа гражданских активистов Таджикистана устроили на этом мероприятии молчаливую акцию протеста. Они вошли в зал, где обсуждалась ситуация с правами человека, в белых майках с надписями: «Свободу политическим заключенным», и выстроились ряд.

Таджикская делегация в знак протеста покинула заседание.

В Таджикистане сторонники правительства устроили пикет у здания ОБСЕ, закидав его камнями и яйцами.

Освобожден первый политзаключенный

В июне этого года из тюремного заключения был освобожден экс-министр МВД Якуб Салимов, осужденный в 2004 году на 15 лет за измену родине, хранение и торговлю оружием.

Однако Якуб Салимов всегда считался политическим заключенным – харизматичный и авторитетный, он мог стать серьезным конкурентом для Рахмона.

Весь период своего заключения Салимов провел в СИЗО в одиночной камере, не имея возможности даже видеться с родными.

После неоднократных просьб о прощении Салимов все-таки был освобожден. За время заключения у него сильно ухудшилось здоровье. По выходу он призвал таджикистанцев сплотиться вокруг главы государства.

Культ личности Эмомали Рахмона

В этом году в Таджикистане также активно насаждался культ личности Рахмона и укреплялся его авторитаризм.

16 ноября таджикистанцы впервые праздновали День президента – новый праздник, приуроченный к дате, когда Рахмон пришел к власти, – 16 ноября.

Действующего главу государства объявили основоположником независимости Таджикистана, хотя, когда страна обрела независимость, роль Рахмона в этом была неочевидна.

Закон РТ «О лидере нации – основоположнике мира и национального согласия» приобрел статус конституционного, а наказание за оскорбление и клевету в отношении Лидера нации было ужесточено.