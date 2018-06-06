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    В Таджикистане за вымогательство денег у туристов уволены два гаишника

    Сотрудники таджикской Госавтоинспекции, вымогавшие деньги у туристов из Румынии, уволены – против них возбуждено уголовное дело.

    ГАИ в Таджикистане; фото: Азия-Плюс
    ГАИ в Таджикистане; фото: Азия-Плюс

    Об этом 6 июня сообщил пресс-секретарь МВД РТ Умарджони Эмомали. По его словам, уволенные гаишники нарушили Кодекс профессиональной этики милиционера.

    Инцидент с вымогательством денег у туристов произошел 28 июля 2017 года. Гражданин Румынии Михай Сика вместе с товарищем совершал поездку на мотоциклах в горы Памира. При въезде в город Куляб их остановили сотрудники ГАИ и потребовали взятку в размере 500 сомони, но позже согласились на 200. Факт дачи взятки турист запечатлел на камеру.

    Год спустя он выложил ролик в Интернет, где его и заметили сотрудники МВД РТ.

    Умарджони Эмомали заявил, что уголовное дело в отношении гаишников-взяточников было бы заведено год назад, если бы туристы написали жалобу.

    Источник:Ц-1
    Теги: ГАИ в Таджикистане Таджикистан
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