9 Мая в Бухаре: горожане впервые не стеснялись символов эпохи

На городской Площади памяти в Бухаре в День памяти и почестей звучала музыка военных лет и наливали «наркомовские сто грамм».

Жители Бухары впервые встретили День Победы, не стесняясь символов 72-летней давности. Основные мероприятия Дня памяти и почестей, так в Узбекистане называется День Победы, в Бухаре прошли в парке Саманидов, где располагается Площадь памяти с монументом Скорбящей матери.

Вчера народ стал собираться на площади самого раннего утра. У монумента состоялась официальная церемония возложения цветов.

Кроме чиновников, цветы к монументу принесли воины-интернационалисты, олимпийские чемпионы 2016 года из Бухары, школьники, студенты, обычные жители города. Некоторые несли в руках фотографии своих родных – участников Великой Отечественной войны.

Атмосфера праздника

Однако в этом году, в отличие от прошлых, атмосфера праздника была иная. Играла музыка, актеры показывали быт военного времени. Здесь же были развернуты «военно-полевой госпиталь и военно-полевая кухня», где даже предлагали попробовать знаменитые «наркомовские сто грамм».

«То, что сегодня происходит здесь, еще раз напоминает нашему поколению о вкладе наших земляков в победу над фашизмом, о тысячах убитых и раненых, – говорит жительница Бухары Надежда Гайдар, – о матерях, не дождавшихся сыновей, о семьях, воспитавших эвакуированных детей как своих. Мы должны чтить эту память, выносить уроки из прошлого и дорожить тем, что имеем».

Празднование продолжилось в одном из ресторанов Бухары, куда были приглашены 150 ветеранов войны и труда 1941–1945 годов, а также члены семей сотрудников правоохранительных органов, погибших при исполнении служебного долга в годы независимости.

Ветеранов поздравляли заранее

Поздравлять ветеранов Великой Отечественной войны в Бухаре начали заранее, сразу после постановления президента Узбекистана «О поощрении участников Второй мировой войны», опубликованного 4 апреля.

Местные чиновники вместе с представителями общественных организаций навещали фронтовиков на дому, приносили им установленные постановлением два миллиона сумов (около 250 долларов США по черному курсу), подарки, наборы продовольствия и сертификаты на льготное приобретение отечественного автомобиля «Дамас».

В эти же дни, благодаря контактам министерств обороны РФ и Узбекистана, ветеран Второй мировой Гамик Азимов получил награду, которую ждал много лет.

1 мая военный атташе посольства России вручил ему орден Красной звезды, а замминистра обороны Узбекистана передал личные поздравления с предстоящим праздником президента Мирзиёева.

4 мая студенты Бухарского инженерно-технологического института навестили 94-летнего ветерана Сабириллу Шафигулина. Подарили ему цветы, подарки, купили продукты, выслушали его историю.

«Такие встречи очень важны, в первую очередь, для нас – поколения, которое, благодаря подвигу ветеранов, сейчас живет под мирным небом. Наши студенты это понимают и с удовольствием отреагировали на инициативу поздравить ветерана», – говорит преподаватель Мунира Ямалетдинова.

Мероприятия, приуроченные к Дню памяти и почестей, проходят во всех городах и районах области.

На сегодняшний день в регионе осталось всего 84 ветерана Великой Отечественной войны.