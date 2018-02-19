91 фермер из Зааминского района Джизакской области обвиняется в хищении

Десятки фермеров Зааминского района Джизакской области Узбекистана отрицают обвинения прокуратуры в растрате и хищении химических удобрений.

Руководители 91 фермерского хозяйства из Зааминского района Джизакской области обратились к президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву с просьбой о помощи.

По словам предпринимателей, 10 февраля их доставили для проведения следствия в Джизакское областное управление Департамента по борьбе с валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Узбекистана.

«По инициативе прокуроров департамента Умида Кулиева и Отабека Маннапова нас продержали там с 10.30 утра до 21.30 вечера. Все это время допрашивали, не давая ни воды, ни еды. Более 90 руководителей фермерских хозяйств обвиняют в нецелевом использовании и хищениях химической продукции для сельского хозяйства», – рассказал руководитель фермерского хозяйства «Самарали ёшлар».

Как стало известно по иску ширката (сельскохозяйственный кооператив. – Прим. Ц-1) «Жиззахагрокимиёхимоя» («Джизакагрохимия») Зааминский межрайонный суд по экономическим делам привлек фермеров к ответственности за хищение минеральных удобрений.

Доведенные до отчаяния фермеры направили письменное обращение на имя президента Узбекистана, в котором напомнили, что им было категорически запрещено и установлена уголовная ответственность за использование любых сведений, полученных незаконными методами в рамках расследования уголовных дел.

В том числе аудио- и видеоматериалов, а также вещественных доказательств, полученных с нарушением прав человека, путем пыток, обмана и других незаконных методов.

Руководитель фермерского хозяйства «Саломатли фермер» рассказал Ц-1, что Зааминский межрайонный суд по экономическим преступлениям уже «повесил» на фермеров многомиллионный долг и пеню, а департамент при прокуратуре хочет добиться от них признания, что они не использовали химические удобрения для сельхозугодий, а просто похитили их.