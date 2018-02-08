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    А у вас есть разрешение на встречу с каракалпакским ветераном войны?

    В Амударьинском районе Каракалпакстана осталось пять участников Второй мировой войны. Но, чтобы услышать их воспоминания, требуется разрешение.

    Утамурат Базарбаев - один из последних живых ветеранов Каракалпакстана; фото: Ц-1
    Утамурат Базарбаев — один из последних живых ветеранов Каракалпакстана; фото: Ц-1

    93-летний Утамурат Базарбаев, один из пятерых ветеранов Второй мировой войны Амударьинского района Каракалпакстана, проживает в аульном сходе граждан «Кипчак».

    На встречу с ним отправился независимый журналист Салиджон Абдурахманов. По его словам, он хочет, пока есть возможность, записать истории ветеранов Второй мировой войны.

    «Из тысяч вернувшихся с фронта в районе осталось всего пятеро, пока они живы, хочу услышать и поведать другим их воспоминания, ставшие уже историей», – говорит журналист.

    По словам Абдурахманова, он готовился к открытому интервью с ветераном и с утром 6 февраля позвонил председателю сельского схода «Кипчак» Худаяру Кутлимуратову, чтобы условиться о встрече.

    При встрече Кутлимуратов поинтересовался у Абдурахманова, имеет ли он разрешение от районного хокимията (администрации) для встречи с ветераном войны?

    «От кого именно?» – поинтересовался журналист. «Разрешение на посещение ветерана должен дать председатель фонда «Махалля», – ответил Кутлимуратов.

    Журналист соглашается с председателем схода, но при одном условии: если он поедет с ним вместе в райцентр Мангит за разрешением на встречу.

    «Кутлимуратов на мое предложение не высказался ни «за», ни «против», и я пошел к ветерану один», – завершает свой рассказ Абдурахманов.

    Журналист, лишь осенью прошлого года вышедший на свободу после более чем девятилетнего заключения, говорит, что вот уже полтора года, как страна вступила в новую фазу развития, президентом определен главный критерий управления государством: не народ должен служить власти, а власть – народу.

    «Разве посещение председателем аульного схода граждан ветерана Второй мировой войны не есть служение народу? При этом Утамурат Базарбаев – единственный свидетель тех кровавых лет войны на территории схода граждан «Кипчак», – рассуждает далее журналист.

    Кстати, на встрече Абдурахманова с ветераном Базарбаевым выясняется, что председатель схода граждан никогда не посещал его.

    «О нас вспоминают только 9 мая», – грустно вздыхает ветеран.

    Источник:Ц-1
    Темы: Каракалпакстан, Права человека в Узбекистане, СМИ и журналисты Узбекистана, Узбекистан
    Теги: ветераны ВОВ Вторая мировая война Каракалпакстан Узбекистан
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