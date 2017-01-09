Аэропорт «Фергана» легко помучает вас четыре часа

Уставшие пассажиры остаются по четыре часа в аэропорту узбекского города Ферганы из-за неспешности и требований пограничников и таможни.

Борт HY 652 авиакомпании «Узбекистон хаво йуллари» прибыл 6 января в 22.45 в аэропорт Ферганы с трехчасовой задержкой из-за непогоды.

Пассажиры, в основном мужчины-мигранты, спешно направились к паспортному контролю, где их поджидали два медлительных офицера. Остальные окошки были наглухо закрыты, хотя за ними без дела слонялись несколько сотрудников погранслужбы.

Пропуская вперед женщин и детей, мужчины терпеливо стояли в очереди, общаясь между собой.

После 40 минут простоя они отправились к получению багажа, где их в буквальном смысле вылавливали сотрудники погранслужбы.

Одним указывали на дверь комнаты для беседы с сотрудником Службы национальной безопасности (СНБ), другим – позволяли забрать багаж и идти заполнять декларации. Каким критерием отбора руководствовались, неизвестно.

«Выпейте чаю»

Взаимопонимание сотрудников аэропорта в этот вечер было далеко не лучшим.

Сначала офицер позволял группе лиц отправиться на выход, но на выходе их встречал сержант и возвращал к исходной точке. Каждый раз это сопровождалось кривой улыбкой и невразумительным объяснением:

«Брат, поговорите о жизни в той комнате, выпейте чаю».

Чай, конечно, пассажирам не предлагали. Вместо этого задавали простые, а иногда провокационные вопросы.

Сканер по второму и третьему разу высвечивал содержимое багажей. Чуть поодаль сидели таможенники, просматривающие телефоны пассажиров, вновь и вновь просили ответить на стандартные вопросы: «Где были? Что делали?» При этом что-то старательно записывали и безалаберно листали паспорта.

В группу «подозрительных» попадали как выдворенные с территории России граждане Узбекистана, так и законопослушные путешественники.

Заинтересовать пограничников легко. Достаточно иметь ташкентскую прописку или шенгенскую визу – и трехчасовое общение со стражами порядка обеспечено.

Анархия – мать порядка?

Последний пассажир злополучного рейса вышел из здания аэропорта ближе к трем часам утра. К счастью, таксисты дежурят у воздушной гавани круглосуточно и даже принимают рубли.

Сложилось впечатление, что таможня аэропорта «Фергана» устроила мигрантам «сладкую жизнь» не по прихоти отдельного начальника.

Это системный подход, направленный на то, чтобы максимально усложнить жизнь депортированных, чтобы у тех больше не появлялось желания отправиться на заработки в Россию.

Этим и объясняются многочасовые процедуры прохождения паспортного контроля и таможни в аэропортах Узбекистана, главный из которых – ташкентский – ежегодно включается в рейтинг худших аэропортов мира.

Российский заработок заменить нечем

А желание поехать в Россию у выдворенных граждан все равно будет. Другого выбора у них просто нет.

Как пишут «Известия» со ссылкой на Главное управление по вопросам миграции МВД РФ, на заработках в России в первой половине 2016 года находилось до трех миллионов граждан Узбекистана. Всего 700 тысяч узбекистанцев лишены права въезжать в РФ на срок от пяти лет.

В Узбекистане принято не поднимать вопрос трудовой миграции в контексте безработицы. Власти называют уезжающих на заработки соотечественников «лентяями, позорящими узбекскую нацию».

Между тем, по итогам 2015 года, объем денежных переводов из России в Узбекистан составил 3,059 млрд долларов. Для сравнения, доходная часть бюджета Узбекистана за этот период достигла 36,493 трлн сумов, или 12,76 млрд долларов по курсу ЦБ РУз.