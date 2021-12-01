Агриппина Шин и Шахноза Мирзиёева, вам не стыдно?

Министерство дошкольного образования Узбекистана само существует всего четыре года от роду, его возглавляют красивые женщины-матери, но, как выясняется, там уже махровая коррупция – ни садика без «отката»…

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА», выступающее за немедленный переход к социализму во имя спасения страны и народа, обратилось к руководству Министерства дошкольного образования (МДО) РУз со следующим обращением.

Ц-1 приводит полный текст обращения и информирует читателя, что оно направлено в МДО РУз по электронной почте и Телеграм-каналу.

Министру дошкольного образования

Республики Узбекистан

Агриппине Шин

Начальнику управления по формированию политики

в сфере дошкольного образования

Шахнозе Мирзиёевой

от Движения народовластия Узбекистана «ПАХТА»

Уважаемые Агриппина Васильевна и Шахноза Шавкатовна!

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА», выступающее за власть народа и социализм, с огорчением отмечает коррупцию в вашем ведомстве, просит дать исчерпывающий ответ по данному вопросу и принять срочные меры.

Для начала мы спрашиваем вас: «Как вы могли такое допустить? Неужели вы тоже в этом замешаны? А если нет, то почему не ведаете, что творится во вверенном вам учреждении? В чем ваша роль?»

А ведь Вы, Агриппина Васильевна, всё знали… К Вам на прием идут люди, жалуются, доказывают на фактах и документах, а Вы – ничего… Предприниматель Тулебай Аширов из Газалкента (Ташобласть) у вас был три раза!

Шахноза Шавкатовна, Вам, наверное, не надо особо беспокоиться о хлебе насущном: у Вас, можно представить, всё и так есть, так почему садик в Газалкенте оказался недостроенным, дети лишены образовательного учреждения – места, где малыши будут расти и развиваться, только потому, что предприниматель не оставил в Вашем ведомстве взятку в 30 тысяч долларов США?

Какова действительно Ваша роль в этом министерстве, почему его сотрудники ведут себя таким образом, почему Вы не препятствуете этому, почему ничего нельзя сделать просто для людей, не воруя при этом? Почему Вы подвергаете себя и своего отца риску быть скомпрометированными подобной грязью?

В годы СССР наша социалистическая республика строила детские сады и школы бесплатно по всей стране, в каждом самом отдаленном кишлаке – там, где было нужно, где были дети…

Одной из главных целей социалистического государства было обеспечение малышей необходимыми для их развития, обучения и досуга дошкольными учреждениями. Страна Советов хотела, чтобы ее дети были самыми счастливыми, самыми умными и самыми здоровыми на свете.

Решения принимались не из-за суммы «откатов», которые попадали на стол чиновников в Министерства образования УзССР или СССР, а по зову сердца, с чистыми помыслами и любовью к своему народу и стране – от необходимости и спроса: в зависимости от количества жителей в городе или поселке строилось соответствующее число детских учреждений.

Сегодня советское прошлое воспринимается как сказка. Но так и было, строители социализма провозглашали лозунг: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью», – и сделали.

В сегодняшнем Узбекистане чудес нет, ничего не делается бесплатно. Детские сады, которых стране не хватает, власть предлагает частному бизнесу строить… на свои деньги.

Чтобы заинтересовать предпринимателей, президент Мирзиёев в 2018 и 2020 годах подписывает постановления о возможности получения льготного однопроцентного кредита на строительство детских садов при условии вложения своих денег в размере 25% от стоимости проекта.

То есть предприниматель Тулебай Аширов ничего не получал бесплатно. На свои плечи он взял ДОЛГ сроком на 15 ЛЕТ! Кредит – 75% от стоимости проекта (более 4 млрд сумов) – по кредитной ставке в 1%, который обязуется выплачивать все эти годы ежемесячно.

По условию, прописанному в постановлении президента, Аширов вложил 25% своих денег (1,1 млрд сумов) – продал дом, машины, отдал все, что у него было. А когда должен был получить 75% в виде кредита, более 3 млрд сумов, у него в МДО РУз потребовали «откат»: 10% от этой суммы, то есть 300 млн сумов, или 30 тысяч долларов США.

Когда предприниматель не смог дать взятку, то ему выдали лишь 50% кредита – менее 2 млрд сумов, а 1,1 млрд сумов куда-то девали. При этом сфальсифицировали сумму его вложений: якобы он инвестировал 50% от общего бюджета, более 2 млрд сумов.

Агриппина Васильевна, Шахноза Шавкатовна, коррупцию в вашем ведомстве может найти даже воспитанник детского сада. Можно спросить малыша, сколько будет 4 — 1? Он ответит: 3. А у вас: 4 — 1 = 2…

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА» просит немедленно и честно и справедливо разрешить вопрос Тулебая Аширова. Подписать новый честный договор, где будет указана честная сумма его вложений и честная сумма полагающегося кредита. Дать распоряжение Алока-банку на выдачу Аширову недостающей части кредита – более 1,1 млрд сумов.

А также призываем вас расследовать факты коррупции, деятельность вашего сотрудника и коллеги Абдугуляма Хакимова.

Кроме того, у нас еще остаются вопросы к вам. Зачем нужно такое министерство, для чего оно открывалось, и почему оно, едва появившись на свет, уже по уши вязнет в махровой коррупции? Как всё так быстро сгнило, или оно сразу было гнилым?

Главный же вопрос, уважаемые Агриппина Васильевна и Шахноза Шавкатовна, звучит так: «Вы хоть немного думаете, беспокоитесь о народе и детях? Только честно…»

Движение народовластия Узбекистана «ПАХТА»

Галима Бухарбаева

