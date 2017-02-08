Акбарали Абдуллаеву ищут в Киеве переводчика на узбекский

Апелляционный суд Киева дважды перенес рассмотрение дела племянника супруги первого президента Узбекистана Татьяны Каримовой: нет переводчика с украинского на узбекский язык.

33-летний Акбарали Абдуллаев, племянник Татьяны Каримовой, пытается опротестовать в апелляционном суде украинской столицы свое задержание в аэропорту «Жуляны» 14 января и последующий арест.

Очередное судебное заседание назначено на 10 февраля – его дважды переносили (сначала планировалось 30 января, затем 6 февраля) из-за путаницы в документах и отсутствия переводчика.

Как объяснили Ц-1 в пресс-службе апелляционного суда Киева, заседания ведутся исключительно на государственном языке – украинском, и без услуг переводчика права подсудимого были бы нарушены.

Ждет решения в СИЗО

Евгений Енин, заместитель генерального прокурора Украины, сообщил, что из Ташкента получен запрос на высылку Абдуллаева в Узбекистан, и прокуратура начала экстрадиционную проверку.

Сейчас арестант ждет итогов проверки в Лукьяновском следственном изоляторе (СИЗО) Киева.

Заместитель генпрокурора опроверг информацию интернет-СМИ о том, что арестованный снял себе там роскошные апартаменты.

«Он сидит в обыкновенной камере вместе с еще двумя задержанными», – отметил Енин.

Племянник супруги первого президента Узбекистана Ислама Каримова Татьяны был задержан в Киеве 14 января. Узбекистан объявил Абдуллаева в розыск и разместил его данные в базе Интерпола.

В Киев узбекский гражданин прилетел на частном самолете, при себе у него были узбекский и доминиканский паспорта.

В чем его обвиняют

16 января Соломенский райсуд Киева оставил задержанного под арестом на 40 дней – до 22 февраля. За это время украинская сторона должна была получить материалы из Узбекистана, чтобы решить, будет ли арестованный выдан Ташкенту.

Согласно протоколу суда, который сохранился в реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

Известный узбекский гражданин, которого вместе с его мамой Тамарой Собировой и тетей Татьяной Каримовой называли хозяевами практически 70% доходных предприятий и бизнеса Ферганской области, обвиняется в совершении преступлений по нескольким статьям Уголовного кодекса Узбекистана.

Среди них ст. 167 – «Хищение путем присвоения или растраты»; ст. 178 – «Сокрытие иностранной валюты»; ст. 243 – «Легализация доходов, полученных от преступной деятельности».

А именно – в присвоении государственных средств на сумму 262 млрд 480 млн 393 тыс. 106 сумов, укрытии иностранной валюты на сумму 195 млн 290 тыс. 103,7 доллара США, 271 тыс. 602 евро, повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских латов.

На заседании в Соломенском суде 16 января адвокат просил не выдавать его подзащитного в Узбекистан из-за угрозы пыток и бесчеловечного обращения. Задержанный утверждал, что произошла ошибка, и он уже отбыл наказание за аналогичные преступления в Узбекистане.

По данным радио «Озодлик», Акбарали Абдуллаев, впервые арестованный в родном Узбекистане осенью 2013 года, в 2014-м был осужден на десять лет лишения свободы за экономические преступления и участие в ОПГ (организованной преступной группе).

Но его осуждение завершилось домашним арестом и необходимостью отмечаться в местном районном отделении внутренних дел (РОВД).

Но после смерти первого президента Узбекистана Ислама Каримова, скончавшегося в сентябре 2016 года, Абдуллаев каким-то образом сумел сбежать за границу.