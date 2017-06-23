Акбарали Абдуллаев стал беженцем и свободным человеком в Украине

Родственник первого президента Узбекистана – племянник его супруги Татьяны – получил убежище в Киеве в рекордно короткий срок.

32-летний Акбарали Абдуллаев может не опасаться, что его выдадут в Узбекистан, – еще 14 июня Украина признала его политическим беженцем.

По словам Надежды Максимец, пресс-секретаря Киевской городской прокуратуры, в соответствии с нормами Криминально-процессуального кодекса Украины Абдуллаев был освобожден из-под экстрадиционного ареста и сейчас находится на свободе.

Решение относительно возможности выдачи его Ташкенту будет приниматься Генеральной прокуратурой Украины.

По мнению экспертов, вероятность выдачи беженца Абдуллаева Ташкенту в таком случае минимальна.

Абдуллаев получил статус в рекордные сроки: он подал документы в начале марта, и на всю процедуру у него ушло около трех месяцев.

Решение о получении статуса в Украине должно занимать шесть месяцев, но редко у кого из просителей эта процедура занимала меньше года.

Прецедентом украинские адвокаты называют и то, что Абдуллаев, который обвинялся в Узбекистане по экономическим делам, получил защиту.

«Таким лицам почти не предоставляют статус, поскольку это предпринимательская деятельность, переделы рынка, но не нарушение прав человека», – объясняет украинский адвокат Ксения Проконова.

По всей видимости, Абдуллаев представил доказательства пыток и преследований, о чем он рассказал суду во время показаний.

От баловня судьбы до беженца

Акбарали Абдуллаев был задержан в киевском аэропорту «Жуляны» 14 января по прибытии в Украину, поскольку находился в розыске Интерпола.

22 февраля временный арест был заменен на экстрадиционный сроком на 12 месяцев с обязательным продлением каждые два месяца.

В конце февраля узбекистанца перевели из Лукьяновского СИЗО в СИЗО СБУ, поскольку спецслужбы считали, что жизни Абдуллаева угрожает опасность.

Неожиданный поворот в деле происходит 26 апреля: Печерский суд отпускает узбекского узника под домашний арест. Он поселяется в особняке в элитном пригороде Киева – Козине, где также расположено поместье президента Украины Петра Порошенко.

Правда, через две недели апелляционный суд Киева опять помещает Абдуллаева под арест, который закончился 14 июня.

«Теневой директор»

Узбекистан требует его экстрадиции из Украины, обвиняя в многомиллионных хищениях государственных средств, считая, что он с 18-летнего возраста являлся «теневым директором» ряда крупных предприятий Ферганской долины.

Абдуллаев утверждает, что отсидел в узбекистанской тюрьме 2,5 года, и сейчас ему предъявили обвинения по тем же статьям.

Согласно протоколу суда, который сохранился в реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

Он обвиняется в присвоении государственных средств на сумму 262 млрд 480 млн 393 тыс. 106 сумов, укрытии иностранной валюты на сумму 195 млн 290 тыс. 103,7 доллара США, 271 тыс. 602 евро, повторном служебном подлоге и легализации доходов, полученных в результате преступной деятельности на сумму 77,4 млн швейцарских франков и 200 тыс. латвийских латов.