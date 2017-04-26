Акбарали Абдуллаев переехал из СИЗО в элитный пригород Киева

Племянник жены Ислама Каримова, прилетевший в Украину на частном самолете, ожидает решения о предоставлении статуса беженца под домашним арестом — в электронном браслете.

Ц-1 стали известны подробности решения, вынесенного Печерским райсудом Киева в отношении Акбарали Абдуллаева, который находится в Украине с 14 января – он был задержан в аэропорту «Жуляны», поскольку Узбекистан объявил его в розыск по линии Интерпола.

Затягивание и недомолвки

Вокруг рассмотрения дела племянника Татьяны Каримовой в Украине – много недомолвок, что наводит на мысль о непрозрачности судебных решений.

Заседания судов в Киеве многократно переносились, информация о времени и месте их проведения журналистам предоставлялась с большим скрипом, дело «кочевало» по судам разных районов, решения публиковались в Государственном реестре судебных решений с большим опозданием либо неполностью.

К примеру, о решении Печерского райсуда о том, что Абдуллаев может покинуть СИЗО, но обязан носить электронный браслет и являться к следователю по первому требованию, стало известно только 21 апреля. Хотя заседание состоялось еще 19 апреля.

Известно, что судья Светлана Шапутько отказала прокуратуре в продлении экстрадиционного ареста и разрешила Абдуллаеву пребывать под домашним арестом до момента, пока прокуратура решит, выдавать ли задержанного Узбекистану.

В браслете и под контролем полиции

Согласно условиям домашнего ареста узбекистанец обязан являться в полицию по требованию судьи или следователя, сдать прокурору все паспорта, по которым можно выехать из Украины, и носить электронное средство контроля – браслет. Следить за исполнением этих условий будет Национальная полиция Украины.

Абдуллаев может провести под домашним арестом два месяца (до 19 июня – Ред.), пока суд вновь не продлит ему срок экстрадиционной проверки.

Но может вернуться в СИЗО и раньше. По словам Надежды Максимец, пресс-секретаря прокуратуры города Киева, ведомство категорично не согласно со сменой меры пресечения, о чем 24 апреля была подана апелляционная жалоба.

Кстати, судья Шапутько, выпустившая Абдуллаева из камеры, не раз упоминалась в украинских СМИ из-за своих одиозных решений.

Она отпускала под домашний арест знаменитых в стране «бриллиантовых» прокуроров, которые были задержаны по подозрению в вымогательстве взятки. Во время обыска в их рабочих помещениях нашли бриллианты и около полумиллиона долларов.

Сменил СИЗО на особняк

Как выяснил Ц-1, домашний арест узбекистанец будет отбывать не в столице, а в элитном поселке Козине на берегу реки Днепр под Киевом, где живут статусные украинские политики и бизнесмены. В поселке расположено и поместье президента Украины Петра Порошенко.

Минимальная сумма аренды особняка там стартует от трех тысяч долларов в месяц.

В Киев залетел случайно

Во время пребывания в СИЗО Акбарали Абдуллаев подал документы на получение статуса беженца.

Похоже, в истории Украины это первый случай, когда проситель убежища прилетел в страну на частном самолете.

По данным наших источников, он оказался в Киеве случайно – его самолет остановился на дозаправку. Конечным пунктом путешествия значилась не Украина, а Прибалтика.

В расследовании радио «Озодлик» упоминалось о том, что в Латвии Абдуллаев не первый год сражается за возвращение ему двух роскошных гостиниц, которые он потерял из-за действий бывшего партнера Галяма Гулами.

Издание пишет, что полиция Латвии также заводила уголовное дело против Абдуллаева, подозревая его в отмывании денег, но наличие большого количества международных запросов стало причиной его затягивания.

Кто такой Акбар Абдуллаев

Акбарали Абдуллаев – сын Тамары Собировой, родной сестры Татьяны — супруги Ислама Каримова, президента Узбекистана, умершего в сентябре 2016 года.

Он был задержан 14 января в киевском аэропорту «Жуляны» по прибытии в Украину. 22 февраля временный арест был заменен на экстрадиционный сроком на 12 месяцев с обязательным продлением каждые два месяца.

Узбекистан требует экстрадиции Абдуллаева из Украины, обвиняя его в многомиллионных хищениях государственных средств, считая, что он с 18-летнего возраста являлся «теневым директором» ряда крупных предприятий Ферганской долины.

Абдуллаев утверждает, что отсидел в узбекистанской тюрьме 2,5 года, и сейчас ему опять предъявили обвинения по тем же статьям.

Согласно протоколу суда, который сохранился в Реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.