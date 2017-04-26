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    Акбарали Абдуллаев переехал из СИЗО в элитный пригород Киева

    Племянник жены Ислама Каримова, прилетевший в Украину на частном самолете, ожидает решения о предоставлении статуса беженца под домашним арестом — в электронном браслете.

    Акбарали Абдуллаев в зале суда в Киеве 22 февраля 2017 года; фото: Ц-1
    Акбарали Абдуллаев в зале суда в Киеве 22 февраля 2017 года; фото: Ц-1

    Ц-1 стали известны подробности решения, вынесенного Печерским райсудом Киева в отношении Акбарали Абдуллаева, который находится в Украине с 14 января – он был задержан в аэропорту «Жуляны», поскольку Узбекистан объявил его в розыск по линии Интерпола.

    Затягивание и недомолвки

    Вокруг рассмотрения дела племянника Татьяны Каримовой в Украине – много недомолвок, что наводит на мысль о непрозрачности судебных решений.

    Заседания судов в Киеве многократно переносились, информация о времени и месте их проведения журналистам предоставлялась с большим скрипом, дело «кочевало» по судам разных районов, решения публиковались в Государственном реестре судебных решений с большим опозданием либо неполностью.

    К примеру, о решении Печерского райсуда о том, что Абдуллаев может покинуть СИЗО, но обязан носить электронный браслет и являться к следователю по первому требованию, стало известно только 21 апреля. Хотя заседание состоялось еще 19 апреля.

    Известно, что судья Светлана Шапутько отказала прокуратуре в продлении экстрадиционного ареста и разрешила Абдуллаеву пребывать под домашним арестом до момента, пока прокуратура решит, выдавать ли задержанного  Узбекистану.

    В браслете и под контролем полиции

    Согласно условиям домашнего ареста узбекистанец обязан являться в полицию по требованию судьи или следователя, сдать прокурору все паспорта, по которым можно выехать из Украины, и носить электронное средство контроля – браслет. Следить за исполнением этих условий будет Национальная полиция Украины.

    Абдуллаев может провести под домашним арестом два месяца (до 19 июня – Ред.), пока суд вновь не продлит ему срок экстрадиционной проверки.

    Но может вернуться в СИЗО и раньше. По словам Надежды Максимец, пресс-секретаря прокуратуры города Киева, ведомство категорично не согласно со сменой меры пресечения, о чем 24 апреля была подана апелляционная жалоба.

    Кстати, судья Шапутько, выпустившая Абдуллаева из камеры, не раз упоминалась в украинских СМИ из-за своих одиозных решений.

    Она отпускала под домашний арест знаменитых в стране «бриллиантовых» прокуроров, которые были задержаны по подозрению в вымогательстве взятки. Во время обыска в их рабочих помещениях нашли бриллианты и около полумиллиона долларов.

    Сменил СИЗО на особняк

    Как выяснил Ц-1,  домашний арест узбекистанец будет отбывать не в столице, а в элитном поселке Козине на берегу реки Днепр под Киевом, где живут статусные украинские политики и бизнесмены.  В поселке расположено и поместье президента Украины Петра Порошенко.

    Минимальная сумма аренды особняка там стартует от трех тысяч  долларов в месяц.

    В Киев залетел случайно

    Во время пребывания в СИЗО Акбарали Абдуллаев подал документы на получение статуса беженца.

    Похоже, в истории Украины это первый случай, когда  проситель убежища прилетел в страну на частном самолете.

    По данным наших источников, он оказался в Киеве случайно – его самолет остановился на дозаправку. Конечным пунктом путешествия значилась не Украина, а Прибалтика.

    В расследовании радио «Озодлик» упоминалось о том, что в Латвии Абдуллаев не первый год сражается за возвращение ему двух роскошных гостиниц, которые он потерял из-за действий бывшего партнера Галяма Гулами.

    Издание пишет, что полиция Латвии также заводила уголовное дело против Абдуллаева, подозревая его в отмывании денег, но наличие большого  количества международных запросов стало причиной его затягивания.

    Кто такой Акбар Абдуллаев

    Акбарали Абдуллаев – сын Тамары Собировой, родной сестры Татьяны — супруги Ислама Каримова, президента Узбекистана, умершего в сентябре 2016 года.

    Он был задержан 14 января в киевском аэропорту «Жуляны» по прибытии в Украину. 22 февраля временный арест был заменен на экстрадиционный сроком на 12 месяцев с обязательным продлением каждые два месяца.

    Узбекистан требует экстрадиции Абдуллаева из Украины, обвиняя его в многомиллионных хищениях государственных средств, считая, что он с 18-летнего возраста являлся «теневым директором» ряда крупных предприятий Ферганской долины.

    Абдуллаев утверждает, что отсидел в узбекистанской тюрьме 2,5 года, и сейчас ему опять предъявили обвинения по тем же статьям.

    Согласно протоколу суда, который сохранился в Реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.

    Источник:Ц-1
    Темы: Акбарали Абдуллаев
    Теги: Акбар Абдуллаев Акбарали Абдуллаев арест беженец Ислам Каримов суд Тамара Собирова Татьяна Каримова Узбекистан
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