Акбарали Абдуллаев попросил политическое убежище в Украине

Племянник жены Ислама Каримова подал документы на получение статуса беженца в Киеве и обжалует свой арест в апелляционном суде.

Украинские адвокаты считают, что шансы получить защиту в Украине невысокие: против родственника первого президента Узбекистана на родине возбуждены уголовные дела по экономическим статьям.

Акбарали Абдуллаев, задержанный в Киеве 14 января, как и прогнозировал Ц-1, попросил политического убежища в Украине. Эту информацию подтвердила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец.

По ее словам, Абдуллаев также обжалует в апелляционном суде Киева свой экстрадиционный арест.

По словам Сергея Гунько, пресс-секретаря Государственной миграционной службы, процесс приема документов на получение статуса беженца длится до 15 дней, а решение примут в течение шести месяцев. Также после отказа два месяца дается на обжалование.

Дату подачи прошения и подробности дела Абдуллаева украинские чиновники не разглашают, ссылаясь на закон о защите персональных данных.

Экономические статьи помешают получению статуса беженца

Ксения Проконова, киевский адвокат и партнер Практики управления конфликтами Juscutum, говорит, что шансы получить вожделенный статус в Украине у Акбарали Абдуллаева пока не очень высокие, но рассмотрение заявки может обезопасить его от высылки в Узбекистан.

«Тактика защиты по подаче заявления о статусе беженца может сработать на этапе экстрадиционной проверки, поскольку выдавать таких лиц нельзя. Но только до момента принятия решения (о предоставлении статуса или отказе. – Ред.)», – объяснила Проконова, уточнив, что принятие решения о предоставлении такого статуса может затянуться до года.

Защитница обращает внимание на тот факт, что в Узбекистане Абдуллаева судили по экономическим статьям, а это уменьшает его шансы получить защиту в Украине.

«У него экономические статьи. Таким лицам почти не предоставляют статус, поскольку это предпринимательская деятельность, переделы рынка, но не нарушение прав человека, – объясняет адвокат. – Что касается пыток узбекскими спецслужбами – давняя тема, обычно на это жалуются политические и религиозные активисты».

То есть, Абдуллаеву придется доказывать, что он хоть немного оппозиционер, а также представить доказательства пыток, преследований и даже публикаций в СМИ, где шла речь о его злоключениях. По словам адвоката, доказательства не ограничены по форме и содержанию.

Жаловался на пытки

Акбарали Абдуллаев 22 февраля заявлял на заседании Печерского суда в Киеве, где решался вопрос об экстрадиционном аресте, о неминуемых пытках, ожидающих его по возвращении в Узбекистан.

По словам подсудимого, в 2014-м его на 90 дней закрыли в маленькой комнате подвала СНБ.

«Я в этом подвале три раза умирал. Четыре офицера держали меня за руки, когда мне кололи какие-то уколы. Изо рта шла пена. У меня было кислородное голодание», – вспоминал арестованный родственник покойного президента.

Он уверял, что депортация в Узбекистан означает неминуемую смерть. «Если я уеду в Узбекистан – я умру. Я согласен умереть сразу. Но они будут пытать, а потом убьют меня на зоне», – говорил Абдуллаев.

Два месяца в СИЗО

Акбарали Абдуллаев – сын Тамары Собировой, родной сестры супруги Ислама Каримова, президента Узбекистана, умершего в сентября 2016 года. Он был задержан в киевском аэропорту «Жуляны» по прибытии в Украину, поскольку находился в розыске Интерпола.

22 февраля временный арест был заменен на экстрадиционный сроком на 12 месяцев с обязательным продлением каждые два месяца.

В конце февраля узбекистанца перевели из Лукьяновского СИЗО в СИЗО СБУ, поскольку спецслужбы считали, что жизни Абдуллаева угрожает опасность.

Узбекистан требует его экстрадиции из Украины, обвиняя в многомиллионных хищениях государственных средств, считая, что он с 18-летнего возраста являлся «теневым директором» ряда крупных предприятий Ферганской долины.

Абдуллаев утверждает, что отсидел в узбекистанской тюрьме 2,5 года, и сейчас ему предъявили обвинения по тем же статьям.

Согласно протоколу суда, который сохранился в реестре судебных решений Украины, Абдуллаев проходит в Узбекистане по уголовному делу № 25/16-2404, возбужденному Управлением по борьбе с организованной преступностью и коррупцией Генпрокуратуры Узбекистана 16 ноября 2016 года.