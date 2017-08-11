Активным журналистам в Узбекистане обещают льготы на жилье и землю

Президент Узбекистана подписал постановление, предусматривающее обеспечение активных журналистов льготными кредитами на жилье и земельные участки.

Постановление президента Шавката Мирзиёева «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности Творческого союза журналистов Узбекистана» было подписано 10 августа.

В соответствии с этим документом предусмотрено в установленном порядке принять меры по обеспечению на основе льготных ипотечных кредитов активных журналистов жильем или земельными участками.

По словам представителя Творческого союза журналистов Узбекистана, пожелавшего остаться неназванным, вопрос о поддержке журналистов был поднят во время встречи президента и творческой интеллигенции, состоявшейся 3 августа в Ташкенте. Именно эта встреча, по его мнению, стала причиной для принятия нового постановления.

Он также говорит, что похожее постановление о стимулировании журналистов лежало на столе у первого президента Ислама Каримова, но не было принято.

Теперь же правительство Узбекистана намерено выделить средства для поддержки работы Творческого союза журналистов Узбекистана, оплату труда его работников, развитие материально-технической базы и действующего при нем Национального пресс-центра.

Творческий союз журналистов РУз получает новое помещение в Ташкенте: теперь он будет располагаться в доме № 16а – по улице Ислама Каримова, в одном здании с представителем Олий Мажлиса (парламента) по правам человека (омбудсмен).

Также компания «Узавтосаноат» – спонсор Союза журналистов РУз – дала согласие на выделение служебного автомобиля.