Аутсорсинг питания в детсадах Бухары — хорошо или плохо?

Эксперимент по переводу на аутсорсинг системы питания в детсадах Бухары похож на весы. На одной чаше – улучшение качества детского рациона, на другой – неизбежное сокращение персонала.

Гавхар Азимова проработала в дошкольном образовательном учреждении (ДОУ) № 54 города Бухары восемь лет. Однако неделю назад она попала под сокращение. Вместе с ней должностей лишились еще несколько человек.

Причиной сокращения персонала стал переход детсада на аутсорсинг в системе питания.

5 ноября это сделали девять дошкольных образовательных учреждений Бухары. В этот день здесь стартовал эксперимент, который определит состоятельность и пользу сотрудничества с частным сектором в данном вопросе.

Заведующий Бухарским городским управлением дошкольного образования Абдурахмон Хамраев говорит, что если эксперимент даст положительные результаты, на аутсорсинг в течение двух лет перейдут все 70 детсадов города.

При этом, по словам Хамраева, ситуацию с людьми, попавшими под сокращение, здесь держат под контролем.

«Без работы никого не оставим, потому что там есть люди, которые по двадцать лет работали», – говорит он в интервью корреспонденту Ц-1.

Сокращенным сотрудникам ДОУ № 54 новые должности действительно предложили. Кто-то согласился, кто-то нашел другую работу.

Гавхар Азимова отказалась. Ее не устроили новые условия: полставки помощника воспитателя. Это значительно ниже, чем она получала, будучи заведующей складом.

«После этого мне предложили аналогичную должность завскладом в другом детсаду, однако тут же предупредили, что через пару месяцев история с сокращением повторится», – рассказывает потерявшая работу Азимова.

Питание должно улучшиться

Как бы то ни было, эксперимент стартовал. Тех, кому передана организация питания в детсадах, выбирала специально созданная комиссия.

Каких-либо критериев при отборе кандидатов пока нет. Соответствующие положения только разрабатываются.

Бизнес же, как оказалось, не спешит реагировать на нововведение. По словам Абдурахмона Хамраева, конкуренции при отборе не было.

«В первую очередь должно измениться в лучшую сторону качество питания. Очень важный вопрос: полнота всех продуктов в блюдах из расчета 6–9 тысяч сумов (около 1 доллара США) на одного ребенка в день. Пока это основные требования», – рассказал Хамраев, подчеркнув, что новая система организации питания не отразится на карманах родителей.

Бизнес думает…

Предпринимателям же за время эксперимента предстоит решить, смогут ли они работать в соответствии с условиями и стандартами, которые будут разработаны в ближайшее время.

По словам предпринимателя Рустама Жумаева, обслуживающего один из детсадов Бухары, им еще предстоит оценить и рентабельность вложений.

«Пока не могу ничего сказать о выгоде. Мы обеспечили семь человек работой, цены на рынке меняются. Маленькие сады, считаю, будут нерентабельными. Если эксперимент удастся, то будем развивать это дело дальше», – говорит Жумаев.

Стало вкуснее

В самих детсадах, участвующих в эксперименте, к изменениям отнеслись с воодушевлением.

Заведующая ДОУ № 54 Олима Рафиева отмечает, что качество питания действительно улучшилось, а у руководства и педагогического состава появилось больше времени, чтобы заниматься своими прямыми обязанностями.

Свою кухню здесь передали в бесплатную аренду частной фирме «Temur Trade». Таковы условия аутсорсинга. Фирма наняла своих поваров, технолога и разработала меню из расчета 9 тысяч сумов на ребенка в день.

«Периодически возникали проблемы с поставщиками, которые часто срывали сроки поставки тех или иных продуктов. За всю предыдущую неделю, что этим вопросом занимается частная фирма, не было ни одного срыва, а повара строго придерживаются утвержденного меню», – говорит Рафиева.