«Бирдамлик» против оценки оппозиции председателем СГБ Узбекистана

Баходыр Чориев призвал Ихтиёра Абдуллаева дать объективную оценку деятельности НДД «Бирдамлик» после выступления последнего в Сенате о деструктивной роли оппозиции.

Лидер оппозиционного Народного-демократического движения «Бирдамлик» Баходыр Чориев (он же Баходыр Хан Туркистон) осудил выступление председателя Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана Ихтиёра Абдуллаева.

Последний на 14-й сессии Сената Олий Мажлиса (парламента) Узбекистана, состоявшейся 30 марта, заявил, что оппозиция в лице партий «Эрк» и «Бирлик» в настоящее время пытается легализоваться в стране.

«Сегодня в их планах – легализоваться, а завтра – вывести из строя политическую систему страны», – цитирует Абдуллаева агентство «Спутник».

Чориев с возмущением воспринял слова председателя СГБ, хотя его движение и не было упомянуто в выступлении Абдуллаева.

Что говорит Конституция

Тем не менее Чориев напомнил главе СГБ, что в статье 34 Конституции страны говорится: «Граждане Республики Узбекистан имеют право объединяться в профессиональные союзы, политические партии и другие общественные объединения, участвовать в массовых движениях».

«Никто не может ущемлять права, свободы и достоинство лиц, составляющих оппозиционное меньшинство в политических партиях, общественных объединениях, массовых движениях, а также в представительных органах власти», – подчеркнул лидер НДД «Бирдамлик».

По словам Чориева, «Бирдамлик» является политической организацией, которая как раз пытается активизировать свою деятельность в Узбекистане, стремится пройти регистрацию в соответствии с законодательством страны.

«Мы решительно осуждаем возмутительное выступление председателя СГБ в Сенате Олий Мажлиса, направленное против оппозиции.

Народно-демократическое движение «Бирдамлик», будучи сторонником ненасильственной оппозиционной борьбы с правительством Узбекистана, требует законной регистрации! Мы также требуем от председателя Государственной службы безопасности Ихтиёра Абдуллаева дать объективную оценку нашей деятельности!» – заявляет Чориев.

Не повод для дискуссии?

Ихтиёр Абдуллаев сменил в феврале 2018 года на посту председателя СГБ (ранее – СНБ – Служба национальной безопасности) властного и влиятельного политика Рустама Иноятова, возглавлявшего ведомство с 1995 года.

Выступление нового председателя СГБ хоть и было воспринято критично, и Чориев не единственный, кого задела речь Абдуллаева об оппозиции, стало первым открытым выражением позиции и мнения главы спецслужб Узбекистана о роли и деятельности обосновавшейся за границей оппозиции страны.

Предшественник Абдуллаева Иноятов никогда не высказывал своего мнения об оппозиции, но методично преследовал и сажал ее членов внутри страны и препятствовал распространению их идей из-за рубежа.

Выступление Абдуллаева проливает свет на видение ситуации со стороны СГБ Узбекистана, особенно в переломный момент, когда страна меняется и открывается миру, а оппозиция за рубежом обретает надежду на возвращение на родину.

Но главное – выяснить, является ли его речь относительным свидетельством открытости новой СГБ: высказанное публичное мнение дает возможность обществу для дискуссии.

Общественные дебаты позволят понять, прав ли глава СГБ относительно «Эрка» и «Бирлика» и обладает ли он достаточными полномочиями, чтобы лишить оппозицию права и возможности вернуться в страну.