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    • Узбекистан

    Блогеры обсуждали проведение в РУз пикета о праве на хиджаб

    Шокир Шарипов, он же Мухаммад Шакур, один из активных пользователей Facebook в Узбекистане, рассказал Ц-1, что предвещало аресту десятка его коллег-блогеров по стране.

    Девушки в Узбекистане; фото: islam.in.ua
    Девушки в Узбекистане; фото: islam.in.ua

    По его словам Шокира Шарипова, 25 августа в его дом в Кибрайском районе Ташкентской области явились около восьми представителей правоохранительных органов.

    Они забрали его, инвалида-колясочника, в районное отделение внутренних дел, предварительно изъяв его телефон и компьютер.

    После двух часов беседы, в которые уместились и негативные высказывания с целью вывести его из себя, и обсуждение товарищей по блогосфере, Шокира отпустили.

    В отношении Шарипова был составлен административный протокол на основании поста в Facebook.

    Пикет за хиджаб

    В этом посте высказывалось намерение организовать пикет в Узбекистане в защиту права на ношение хиджаба в школах страны.

    При этом Шокир отметил, что он и его товарищи обсуждали возможность проведения пикета только с разрешения компетентных органов.

    15 августа в Узбекистане вступило в силу постановление Кабмина № 666, которое утвердило школьную форму для учеников по всей стране, включавшую весенний и зимний комплекты для учащихся младших и старших классов.

    Ряд блогеров Узбекистана усмотрели в утвержденной форме ущемление прав мусульман: она не предусматривала вариант одежды для девочек и девушек с хиджабом на голове.

    Участники дискуссии в Facebook называли постановление правительства антиконституционным, нарушающим право на свободу религий и совести (по Конституции РУз страна является светской, и ни одна идеология не может быть объявлена государственной).

    Избежать ареста и заключения под стражу Шарипову удалось из-за инвалидности, но все же порядка десяти блогеров в разных регионах Узбекистана в конце августа подверглись административному аресту на срок до 15 суток.

    Свободны и немы…

    Практически все на данный момент вышли на свободу, но прежней активности в Сети более не проявляют.

    Отпущенный Адхам Олимов, пишущий под псевдонимом Мусанниф Адхам, после освобождения рассказал товарищам, что в его отношении было психологическое давление.

    В частности, его спрашивали, какое он имеет отношение к Шокиру Шарипову. Повышенное внимание к своей персоне Шарипов объяснил тем, что силовики пытались найти связь между блогерами.

    «Но они ничего не нашли, так как мы общаемся только в Facebook и не знакомы в реальной жизни. Никаких рекомендаций – писать или не писать – сказано не было», – заявил Шокир.

    Он также подтверждает, что его телефон и компьютер до сих пор находятся в органах внутренних дел и проходят экспертизу на наличие запрещенных материалов.

    Что теперь будет с его товарищами, инвалид-колясочник не знает, но утверждает, что все они теперь – под строгим надзором правоохранительных органов. Правда, Шарипов не уверен, что блогеры могут уйти в подполье: предпосылок к этому нет, но государство не делает ничего, чтобы этого не случилось.

    Арест… без комментариев…

    Соратник задержанных в Узбекистане блогеров по имени Акмал Андижоний, живущий за границей, подтвердил Ц-1, что всех арестантов освободили, однако смартфоны и компьютеры владельцам не вернули.

    При этом многие из пользователей продолжают обращаться к блогерам, обсуждая религиозные и политические вопросы. Однако никакой активности с большинства аккаунтов корреспондент Ц-1 не заметил.

    Источник из Узбекистана, близкий к освобожденным блогерам, рассказал, что некоторых из них выпустили за сутки до назначенного срока – после 14 суток ареста, а также освободили от уплаты штрафа в размере одной минимальной заработной платы (184,3 тысячи сумов, или 23 доллара).

    В частности, раньше срока освободили Дилшодбека Халилова из Наманганской области. Но перед этим ему на тюремный манер остригли волосы и сбрили бороду (неофициально в РУз действует запрет на ношение бороды молодыми людьми).

    К сожалению, освобожденные блогеры отказались комментировать свое нахождение в изоляторах временного содержания. По крайней мере пока…

    Блогосфера уходит в подполье

    Поместив около десятка блогеров под административный арест, власти отчасти добились своего: заткнули им рты. Голоса самых популярных из них – Мусаннифа Адхама (Адхам Олимов), Зиёвуддина Рахима (Зиёвуддин Кабиров) – перестали звучать в Facebook.

    Но обсуждение острых политических и религиозных вопросов в социальной сети не прекратилось. Более того, арест блогеров сплотил их сторонников, и теперь некоторые из них перекочевали в закрытые от публичного просмотра группы в Telegram.

    Один из блогеров, согласившийся пообщаться с Ц-1 на условиях анонимности, отметил, что своими недальновидными действиями власти вытесняют верующих людей из общественного пространства в закрытые группы и паблики.

    По его словам, это грозит радикализацией некоторых из собратьев при отсутствии плюрализма мнений, который дает Facebook.

    Источник:Ц-1
    Темы: Ислам в Центральной Азии
    Теги: ислам в Узбекистане права женщин в Узбекистане хиджабы в Узбекистане
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