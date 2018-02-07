Бобомурод Абдуллаев – жертва СНБ Узбекистана и узбекской оппозиции

Ташкентского журналиста Бобомурода Абдуллаева пытают в подвалах СНБ Узбекистана, требуя признаний, что он – Усман Хакназаров: оппозиция определила его таковым даже без его согласия.

43-летний независимый журналист Бобомурод Абдуллаев с сентября 2017 года находится под арестом в следственном изоляторе Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Ему вменяют в вину одну из самых тяжких политических статей Уголовного кодекса страны: 159 часть 4 – «Заговор с целью захвата власти и свержения конституционного строя РУз».

В определении Юнусабадского районного суда Ташкента, удовлетворившего 1 октября 2017 года ходатайство СНБ о временном аресте журналиста, говорилось, что с 2011 года он публиковал клеветнические материалы, призывавшие к смене власти в Узбекистане, под псевдонимом Усман Хакназаров. А в целом, готовил госпереворот под названием «Жатва».

Но это «разоблачение» не стало сенсацией. Еще раньше, чем определение суда стало доступным публике, о том, что Бобомурод и есть Хакназаров, сообщил лидер оппозиционного Народного движения Узбекистана (НДУ) и партии «Эрк» Мухаммад Салих.

Правда, по версии Салиха, давшего интервью Узбекской службе Би-би-си, Абдуллаев писал под псевдонимом Усман Хакназаров гораздо дольше: с 2003 года.

Под псевдонимом Усман Хакназаров с начала 2000-х годов на сайте Centrasia.ru, а позже – НДУ публиковались материалы в стиле политического компромата на первых лиц во властной верхушке Узбекистана. Многие из статей, что подтверждалось позже, были откровенной ложью и провокацией.

Со смертью первого президента РУз Ислама Каримова и прихода к власти Шавката Мирзиёева тон Хакназарова сменился в пользу нового главы государства, но «плохой» осталась СНБ. Неизвестный автор откровенно стравливал Службу национальной безопасности с Мирзиёевым и обвинял ее в подготовке госпереворота.

И все эти материалы, как утверждали вслед за Мухаммадом Салихом и Узбекские службы радио Би-би-си и радио «Свобода» («Озодлик»), а также некоторые активисты Узбекистана, написал Бобомурод Абдуллаев…

Руководитель Инициативной группы независимых правозащитников Узбекистана (ИГНПУ) Сурат Икрамов, первоначально скептично относившийся к тому, что статьи по именем Хакназаров писал Абдуллаев, затем в сообщениях о ситуации журналиста начал приписывать к его настоящим имени и фамилии в скобках – Усман Хакназаров.

При этом по-прежнему ничего не было известно о позиции и мнении самого Бобомурода, но борьба за него не прекращалась, несмотря на всю абсурдность: человека топят и при этом кричат: «Караул, спасите!»

То, что Абдуллаев не признает себя Усманом Хакназаровым или не хочет таковым быть, подтвердила в своем видеообращении его престарелая мать Гавхаржон Мадаминова. Она нарушила обет молчания и рассказала о последнем свидании с сыном, состоявшимся 10 января.

Женщина, укутанная с головой в темно-зеленый платок, со слезами на глазах рассказывала, что ее сын подвергается пыткам в СНБ. Но она теперь знает, почему к нему долгое время не пускали ни членов семьи, ни адвокатов – чтобы скрыть насилие.

Бобомурод исхудал, у него впали глаза, а вены на руках так вздулись, что их можно пересчитать, рассказывает мать. Бобомурод не дал ей приоткрыть рубашку и взглянуть на спину, но, по его словам, она покрыта синяками.

Но главное – то, что Бобомурод со слезами говорил матери, что не писал клеветнических материалов, призывавших к свержению строя в Узбекистане и захвату власти. А также просил никому не говорить о его положении, так как это обернется против него новыми пытками.

В интервью Ц-1 Мадаминова уточнила, что ее сын не называл имени Усман Хакназаров, но было очевидно, что он отрицает именно статьи, которые предъявлены ему следствием, а это и есть материалы таинственного политолога.

Как отреагировали защитники Абдуллаева на интервью матери?

На сайте «Фергана.ру» 5 февраля выступили три активиста: представитель Human Rights Watch Стив Свердлов, Умида Ниязова из Узбекско-немецкого форума по правам человека и президент ассоциации «Права человека в Центральной Азии» Надежда Атаева, выдумавшая историю о патологоанатоме из Андижана, якобы свидетеле и жертве Андижанской бойни 13 мая 2005 года.

Они все осуждают пытки, перечисляют нарушения следствия в отношении Абдуллаева, осуждают режим в Ташкенте, который сравнивают со сталинским, но никто из этой тройки не задался вопросом, а почему пытают Бобомурода Абдуллаева? Каких признаний от него хотят добиться? В чем он отказывается признаваться?

Возможно, он не Усман Хакназаров? Но именно этих признаний от него и добиваются? А вот эти вопросы их, видимо, и не интересует.

Но из них вытекает следующий: «Почему оппозиция в лице НДУ и партии «Эрк», а также связанные с ними СМИ и активисты «хотят повесить Усмана Хакназарова» на Бобомурода Абдуллаева, невзирая на все последствия, связанные с этим для человека?»

Генеральный секретарь партии «Эрк» Атаназар Арифов на своей странице в Facebook предложил не дискутировать, является ли Абдуллаев Хакназаровым или нет: мол, это отвлекает от истины уголовного дела «Жатва».

Вам ведь уже сказали: Усман Хакназаров – это Бобомурод Абдуллаев, а то, что парня пытают за данные показания, – это детали, это про сталинский режим в Узбекистане…