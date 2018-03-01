Бухарские подростки не верят в возможность централизованного отопления

Жители многоквартирных домов в Бухаре рассказывают о жизни без отопления, их дети-подростки встревают в разговор, выражая недоверие, что тепло возможно…

Тепло в многоквартирные дома бухарцев поставляют две организации: АО «Бухоро Энергомарказ» и АО «Иссиклик манбаи».

Выбирать между ними самостоятельно горожане не могут, так как теплокоммуникационная система города разделена между ними.

Но если жильцы домов, которые обслуживает «Бухоро Энергомарказ», с проблемой недостатка тепла не сталкиваются, то клиенты «Иссиклик манбаи» вынуждены мерзнуть и страдать от его отсутствия.

15 лет без отопления

В многоквартирный жилой дом № 27 по улице Навои Яна переехала пятнадцать лет назад. Говорит, проблемы с отоплением здесь были уже тогда. Было время, когда его не было совсем. Сейчас подается с перебоями, но батареи не нагреваются совсем.

Чтобы хоть как-то согреть свое жилище зимой, она вынуждена отапливаться газом и электроприборами, значительно увеличивая при этом статьи расходов на коммунальные услуги.

Однако тарифы за отопление продолжают ежегодно расти, и, несмотря на отсутствие тепла, за этот сезон ей придется заплатить уже порядка 400 тысяч сумов.

«Хотела совсем отказаться от отопления, но в «Иссиклик манбаи» сказали, что на это я не имею права. Получается, у нас есть обязательства, но нет прав. А у них есть права, но нет обязательств», – справедливо возмущается женщина, говоря об организации теплопоставщика.

Жильцы рассказывают, что причина их зимних бед кроется в ветхости теплотрассы, которая уже давно нуждается в капитальном ремонте. Они составили не одну коллективную жалобу: обращались в хокимият, писали «на портал»… Однако чего-либо добиться им так и не удалось.

Между тем у Яны уже подросла дочь. В свои 15 лет подросток и представить себе не может, что в ее родном доме может быть настоящее централизованное отопление. Перестала в это верить и сама Яна.

Тепла нет, а платить приходится

«Иссиклик манбаи» не спешит признавать свою вину. Зная о масштабных проблемах на своей теплотрассе, здесь то и дело перекладывают вину на ТЧСЖ», – рассказывает жительница дома № 11 по улице Мустакиллик Маргарита Петрова.

Несмотря на то что эти улицы расположены на значительном расстоянии друг от друга, у проживающих здесь людей проблемы идентичны. Но, в отличие от предыдущей истории, теплотрасса возле этого дома совсем новая. Однако теплее жителям от этого не стало.

Спасаясь от холода, Маргарита с 11-летним сыном весь день на кухне жгут газ. В квартире они вынуждены ходить в теплых вещах, иногда – в верхней одежде.

Несмотря на многочисленные обращения, добиться снижения тарифов или списания какого-то его коэффициента, ей до сих пор так и не удалось. Между тем все, кто попал в подобную ситуацию, имеют на это полное право.



Право есть

Как пояснили корреспонденту Ц-1 в городском отделении Общества защиты прав потребителей (ОЗПП), необходимо составить акт, под которыми должны подписаться руководитель ТЧСЖ, домком, представитель «Иссиклик манбаи».

В настоящее время в Узбекистане действуют Правила оказания услуг теплоснабжения в многоквартирных домах, установленные правительством и являющиеся обязательными к соблюдению.

Согласно этим правилам температурные нормы жилых помещений в отопительный период должны составлять не менее 20°С. Для домов, построенных до 1995 года и с нереконструированными внутренними системами отопления, – не менее 18°С.

Естественно, при условии выполнения всех мероприятий по утеплению этих помещений.

В ОЗПП отмечают: в случае несоблюдения данных пунктов правил потребитель может требовать не только списания части начисления за тепло, он имеет право не платить вовсе.

При условии, что соблюдены все бюрократические процедуры.