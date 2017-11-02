Бухарский Арк превратили в могильник

В Бухаре появились дорожные указатели, где знаменитый символ древнего города – цитадель Арк – именуется «курганом», что в переводе означает «могильник».

Прошло несколько месяцев, как на дорогах Бухары стали появляться таблички с указанием направления к тому или иному городскому объекту. Для туристического города это необходимая инициатива. Горожане удивляются, что она не была реализована раньше.

Однако название одного объекта вызвало откровенную смуту в научных кругах. Речь идет об Арке – знаменитой крепости древней Бухары. Неожиданно для многих на дорожных указателях он вдруг начал именоваться «Арк кургони» («Курган Арк»).

Как сообщили в городской территориальной комиссии по координации вопросов наименования и изменения названий географических объектов, вопрос об информационном содержании дорожных указателей решался на одном из ее заседаний.

В нем участвовали ученые, которые привели лингвистическое и историческое обоснования в пользу нового названия Арка. Однако имен этих людей представитель комиссии назвать затруднился.

Лингвистически неверно

Но есть ученые, у которых на этот счет совсем иная точка зрения. К примеру, кандидат филологических наук, доцент, преподаватель Бухарского государственного университета Байрам Киличев словосочетание «Арк кургони» считает явной лингвистической ошибкой.

Как поясняет языковед, в узбекском языке термин «кургон» имеет несколько значений. Их можно встретить в словарях:

1. Крепость, укрепление; укрепленный город; цитадель.2. Могильный холм.

3. Усадьба, все постройки которой обнесены стеной.

4. Вал, крепостной вал, крепостная стена.

5. Имя собственное (мужское).

«Да, это слово в узбекском языке употребляется, когда говорят о крепости или цитадели. Но здесь есть одна тонкая особенность: «кургон» не означает место, где проживал правитель. Для этого использовалось слово «Арк», – объясняет Киличев.

Похоже, эту тонкую грань упустили из виду инициаторы переименования исторического объекта, допустившие вместе с этим и смысловую тавтологию в его названии.

Никого не смутило и то, что слово «кургон» в названии Арка, имеющего более чем 25-вековую историю, не встречается ни в одном известном письменном источнике. А их сохранилось множество.

Вопреки истории

Не может понять логики случившегося и доктор исторических наук, директор научно-исследовательского центра «Наследие Бухары» Роберт Альмеев.

По его ученого, это пренебрежение к истории, а также ее искажение, приуменьшающее значение уникального памятника.

«История бухарского Арка непрерывно связана с историей города. За все время своего существования он был известен под разными названиями. Но среди них ни разу не встречается слово «кургон». Этот факт должен был, по меньшей мере, насторожить инициаторов переименования», – считает ученый.

Самым известным письменным источником является труд бухарского историка Х века Мухаммада Наршахи «История Бухары». В своей книге автор приводит несколько вариаций названия древнего Арка:

1. Арк-и Бухоро (цитадель Бухары)

2. Хиссар-и арк-и Бухоро (крепость цитадели Бухары)

3. Кухандиз (крепость, цитадель)

4. Кандиз (сокращенно от кухандиз).

Под этими терминами в Средние века понимали цитадель города с резиденцией и службами правителя. Сам дворец правителя, расположенный внутри кухандиза, назывался «кушк-и ала» или «арк», а также «ках» и «сарой».

Еще бухарский Арк был известен как «диз», «фарабдиз» («крепость», «крепость на берегу реки») и еще под многими другими названиями, которые менялись в зависимости от политической обстановки в регионе.

Однако слово «кургон» действительно нигде не встречается.