Бухарский фестиваль «Шелк и специи – 2017». Как это было?

Шестнадцатый фестиваль «Шелк и специи» древняя Бухара встретила яркой палитрой красок и насыщенной программой, приняв за три дня свыше 20 тысяч туристов.

26–28 мая в Бухаре прошел традиционный международный фестиваль «Шелк и специи». По данным организаторов, в ходе трехдневной работы его свыше 20 тысяч туристов, пять тысяч из которых – иностранные.

Самое масштабное мероприятие для Бухары уже в 16-й раз открылось грандиозным парадным шествием.

Нескончаемая колонна людей начала движение от цитадели Арк. Неизменный маршрут пролегает сквозь весь старый город, вдоль самых известных бухарских достопримечательностей, и заканчивается на площади архитектурного комплекса Ляби-хауз, где обычно и проходит официальная церемония открытия фестиваля.

Бухарский карнавал составили всадники, музыканты и танцовщицы, актеры, одетые в обмундирование армии эмира и наряды послов иностранных государств того времени.

Под звуки карнаев, сурнаев и ритмы дойры они оповестили о начале фестиваля.

Символическую ленту в знак открытия мероприятия перерезали хоким города Бухары Ихтиер Фармонов и Кэрол Лопес, председатель Ассоциации городов-побратимов «Бухара – Санта-фе» (столица штата Нью-Мексико, США. – Прим. Ц-1).

По окончании церемонии глава города вручил ремесленнику из Бухары Ахмаду Арабову ключи от машины – приз, который тот получил в Ташкенте за первое место в республиканском смотре-конкурсе «Ташаббус-2017» в номинации «Лучший ремесленник года».

В этот же день начала свою работу выставка-ярмарка hand-made изделий народных мастеров со всех регионов Узбекистана и из-за рубежа, которая проходила все три фестивальных дня.

На ней были представлены традиционный текстиль, украшения, сувениры, ароматные специи, знаменитая гиждуванская и риштанская керамика и многое другое.

Наталья Рыжих из Кыргызстана участвует на этой ярмарке впервые. Хотя ее студенческие годы прошли в Ташкенте, в Бухаре побывать не довелось.

Сама она занимается изготовлением изделий из войлока и участвует в кыргызском проекте по развитию государственно-частного партнерства в поддержку женщин для развития малого бизнеса.

Представляя на фестивале именно этот проект, она привезла для реализации на ярмарке женские платки ручной работы из натурального шелка.

«Помимо этого мы еще делаем головные уборы, сувениры из войлока. Стараемся, чтобы наши изделия были современными и модными.

Наша продукция уже представлялась в Венгрии, Казахстане и три раза – на Бухарском фестивале», – рассказала Рыжих.

По ее словам, изделия пользуется спросом, потому как выполнены из натурального материала.

На глазах у изумленной публики

Сразу в нескольких местах прошли мастер-классы ремесленников. Мастера чеканки по меди, кузнечного дела, бухарской вышивки, ковроткачества, золотого шитья, керамисты и миниатюристы на глазах у изумленной публики зарождали тот или иной шедевр национального искусства.

Случайным свидетелем фестиваля стала туристка из Франции русского происхождения Яна Кузьмина.

«Я не ожидала, что в Бухаре окажусь в центре такого впечатляющего события. Мы посмотрели костюмированное шествие. Понравилось его разнообразие и яркость, а также то, что можно увидеть, как создают свои произведения ремесленники. Они все довольно подробно рассказывают. Все это оставило у меня очень много впечатлений», – говорит она.

Впервые в этом году в программу фестиваля включены мастер-классы известного узбекского каллиграфа Хабибулло Солиха.

В 2004 году он участвовал в создании копии знаменитого на весь мусульманский мир Корана Османа, который хранится в Духовном управлении мусульман Узбекистана.

«Я уже много лет занимаюсь искусством каллиграфии и не перестаю удивляться формотворческим особенностям арабского шрифта. Его можно встретить даже в таких узорах, которые уже давно воспринимаются как игра линий и форм», – рассказал каллиграф корреспонденту Ц-1.

Он считает, что популярные абровые узоры традиционной в Узбекистане ткани атлас имеют эпиграфическое происхождение. В зависимости от качества шелка изделия из него предназначались для определенной категории социальной прослойки, принадлежность к которой как раз и отражалась в узорах-надписях.

Так, шохий атлас (царский атлас) имеет узоры, образованные словом «шах», хан атлас (ханский атлас) – словом «хан», бегойим – словом «бек».

Шелковый гламур

Также впервые в этом году традиционный показ мод прошел не в скромном формате, когда все действо разворачивалось под палящими лучами здешнего солнца, а отдельной вечерней шоу-программой под названием «Узбекский шелк – глазами мира».

В ней приняли участие как уже состоявшиеся модельеры, так и молодые дизайнеры из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

Помимо основных действий – демонстрации продукции fashion-индустрии, на подиуме прошли выступления артистов и танцевальных коллективов, организованные при поддержке Навоийского горно-металлургического комбината.

В программу фестиваля «Шелк и специи» были включены выставки художников, национальные игры, спортивные соревнования, показ исторических фильмов.

Ну а заключительным аккордом стал гала-концерт, который в этот раз прошел у стен цитадели Арк – бухарской площади Регистан. По подсчетам организаторов, его посетило более семи тысяч зрителей.