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    Бухарский фестиваль «Шелк и специи – 2017». Как это было?

    Шестнадцатый фестиваль «Шелк и специи» древняя Бухара встретила яркой палитрой красок и насыщенной программой, приняв за три дня свыше 20 тысяч туристов.

    Шествие в Бухаре в честь открытия фестиваля "Шелк и специи"; фото: Ц-1
    Шествие в Бухаре в честь открытия фестиваля «Шелк и специи»; фото: Ц-1

    26–28 мая в Бухаре прошел традиционный международный фестиваль «Шелк и специи». По данным организаторов, в ходе трехдневной работы его свыше 20 тысяч туристов, пять тысяч из которых – иностранные.

    Самое масштабное мероприятие для Бухары уже в 16-й раз открылось грандиозным парадным шествием.

    Нескончаемая колонна людей начала движение от цитадели Арк. Неизменный маршрут пролегает сквозь весь старый город, вдоль самых известных бухарских достопримечательностей, и заканчивается на площади архитектурного комплекса Ляби-хауз, где обычно и проходит официальная церемония открытия фестиваля.

    Бухарский карнавал составили всадники, музыканты и танцовщицы, актеры, одетые в обмундирование армии эмира и наряды послов иностранных государств того времени.

    Под звуки карнаев, сурнаев и ритмы дойры они оповестили о начале фестиваля.

    fragment-shestviya-festival-shelk-i-spetsii-2017
    Фото: Ц-1

    Символическую ленту в знак открытия мероприятия перерезали хоким города Бухары Ихтиер Фармонов и Кэрол Лопес, председатель Ассоциации городов-побратимов «Бухара – Санта-фе» (столица штата Нью-Мексико, США. – Прим. Ц-1).

    Хоким города Бухары Ихтиер Фармонов и Кэрол Лопес из Санта-фе; фото: Ц-1
    Хоким города Бухары Ихтиер Фармонов и Кэрол Лопес из Санта-фе; фото: Ц-1

    По окончании церемонии глава города вручил ремесленнику из Бухары Ахмаду Арабову ключи от машины – приз, который тот получил в Ташкенте за первое место в республиканском смотре-конкурсе «Ташаббус-2017» в номинации «Лучший ремесленник года».

    В этот же день начала свою работу выставка-ярмарка hand-made изделий народных мастеров со всех регионов Узбекистана и из-за рубежа, которая проходила все три фестивальных дня.

    На ней были представлены традиционный текстиль, украшения, сувениры, ароматные специи, знаменитая гиждуванская и риштанская керамика и многое другое.

    Мастер гиждуванской керамики; фото: Ц-1
    Мастер гиждуванской керамики; фото: Ц-1

    Наталья Рыжих из Кыргызстана участвует на этой ярмарке впервые. Хотя ее студенческие годы прошли в Ташкенте, в Бухаре побывать не довелось.

    Сама она занимается изготовлением изделий из войлока и участвует в кыргызском проекте по развитию государственно-частного партнерства в поддержку женщин для развития малого бизнеса.

    Представляя на фестивале именно этот проект, она привезла для реализации на ярмарке женские платки ручной работы из натурального шелка.

    Наталья Рыжик из Кыргызстана; фото: Ц-1
    Наталья Рыжих из Кыргызстана; фото: Ц-1

    «Помимо этого мы еще делаем головные уборы, сувениры из войлока. Стараемся, чтобы наши изделия были современными и модными.

    Наша продукция уже представлялась в Венгрии, Казахстане и три раза – на Бухарском фестивале», – рассказала Рыжих.

    По ее словам, изделия пользуется спросом, потому как выполнены из натурального материала.

    На глазах у изумленной публики

    Сразу в нескольких местах прошли мастер-классы ремесленников. Мастера чеканки по меди, кузнечного дела, бухарской вышивки, ковроткачества, золотого шитья, керамисты и миниатюристы на глазах у изумленной публики зарождали тот или иной шедевр национального искусства.

    Туристы на фестивале в Бухаре; фото: Ц-1
    Туристы на фестивале в Бухаре; фото: Ц-1

    Случайным свидетелем фестиваля стала туристка из Франции русского происхождения Яна Кузьмина.

    «Я не ожидала, что в Бухаре окажусь в центре такого впечатляющего события. Мы посмотрели костюмированное шествие. Понравилось его разнообразие и яркость, а также то, что можно увидеть, как создают свои произведения ремесленники. Они все довольно подробно рассказывают. Все это оставило у меня очень много впечатлений», – говорит она.

    Впервые в этом году в программу фестиваля включены мастер-классы известного узбекского каллиграфа Хабибулло Солиха.

    В 2004 году он участвовал в создании копии знаменитого на весь мусульманский мир Корана Османа, который хранится в Духовном управлении мусульман Узбекистана.

    Мастер-каллиграф Хабибулло Солих; фото: Ц-1
    Мастер-каллиграф Хабибулло Солих; фото: Ц-1

    «Я уже много лет занимаюсь искусством каллиграфии и не перестаю удивляться формотворческим особенностям арабского шрифта. Его можно встретить даже в таких узорах, которые уже давно воспринимаются как игра линий и форм», – рассказал каллиграф корреспонденту Ц-1.

    Он считает, что популярные абровые узоры традиционной в Узбекистане ткани атлас имеют эпиграфическое происхождение. В зависимости от качества шелка изделия из него предназначались для определенной категории социальной прослойки, принадлежность к которой как раз и отражалась в узорах-надписях.

    Так, шохий атлас (царский атлас) имеет узоры, образованные словом «шах», хан атлас (ханский атлас) – словом «хан», бегойим – словом «бек».

    Шелковый гламур

    Также впервые в этом году традиционный показ мод прошел не в скромном формате, когда все действо разворачивалось под палящими лучами здешнего солнца, а отдельной вечерней шоу-программой под названием «Узбекский шелк – глазами мира».

    Показ мод в Бухаре; фото: Ц-1
    Показ мод в Бухаре; фото: Ц-1

    В ней приняли участие как уже состоявшиеся модельеры, так и молодые дизайнеры из Узбекистана, Казахстана, Таджикистана и Кыргызстана.

    Помимо основных действий – демонстрации продукции fashion-индустрии, на подиуме прошли выступления артистов и танцевальных коллективов, организованные при поддержке Навоийского горно-металлургического комбината.

    Свои коллекции демонстрировлаи дизайнеры из ЦА; фото: Ц-1
    Свои коллекции демонстрировлаи дизайнеры из ЦА; фото: Ц-1

    В программу фестиваля «Шелк и специи» были включены выставки художников, национальные игры, спортивные соревнования, показ исторических фильмов.

    Ну а заключительным аккордом стал гала-концерт, который в этот раз прошел у стен цитадели Арк – бухарской площади Регистан. По подсчетам организаторов, его посетило более семи тысяч зрителей.

    Фестиваль закончился концертом; фото: Ц-1
    Фото: Ц-1
    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Узбекистана, Культура Центральной Азии и центральноазиаты
    Теги: Бухара Узбекистан фестиваль "Шелк и специи"
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