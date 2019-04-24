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    Ташкентец Андрей Плужников и картина Рембрандта

    Бывший военный из Ташкента ищет помощи в возвращении семейной реликвии – картины Рембрандта – в посольстве ФРГ и миссии ОБСЕ в Узбекистане: обращения к местным властям оказались бесполезными.

    Андрей Плужников на пикете в Ташкенте 23 апреля; фото: ПАУ
    Андрей Плужников на пикете в Ташкенте 23 апреля; фото: ПАУ

    Житель Ташкента и бывший военный сотрудник космодрома Байконур Андрей Плужников продолжает борьбу за возвращение картины пера великого Рембрандта, голландского художника XVII века, которая после нескольких лет судебных тяжб оказалась в Государственном музее искусств Узбекистана.

    Плужников настаивает, что картина принадлежала его семье, досталась в наследство от отца, и задача правоохранительных органов Узбекистана была одна: вернуть картину ему, а не отдавать в Министерство культуры, которое, в свою очередь, передало полотно великого мастера в музей.

    Накануне, 23 апреля, он провел пикет у здания посольства Германии в Ташкенте, а также офиса миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

    В интервью Ц-1 Плужников рассказывает, что его отец Николай Плужников был страстным коллекционером. Он приобретал картины, покупая их на базарах и обменивая у таких же коллекционеров, как он.

    О том, что в доме хранится ценная картина Рембрандта, Андрей узнал только за три дня до смерти отца в 2003 году.

    Картина Рембранта, принадлежавшая семье Плужников; фото: предоставлено Ц-1
    Картина Рембранта, принадлежавшая семье Плужников; фото: предоставлено Ц-1

    Как рассказывает Андрей, времена тогда были тяжелые, надо было прокормить четырех дочерей, и он решил продать по частям коллекцию отца.

    Богатый депутат парламента

    В 2008 году ему встретился богатый покупатель – бывший депутат Олий Мажлиса (парламента) и предприниматель Камиль Юлдашев. Он купил около двадцати экспонатов из коллекции Плужникова.

    Когда Юлдашев узнал о картине Рембрандта, то обещал ее продать за 2–3 млн долларов США, при этом дал Плужникову под расписку залог в 50 тысяч долларов.

    Расписка Юлдашева о получении картины на реализацию
    Расписка Юлдашева о получении картины на реализацию

    Но клиенты у Юлдашева не находились. Одно предложение поступило из России: за картину предлагали 1 млн долларов, но Юлдашев отказался отдавать за эту цену.

    Тогда Плужников стал подозревать Юлдашева в нечестной игре, он пытался вернуть залоговые деньги партнеру и забрать картину, но тот не соглашался.

    Весной 2014 года Андрей подал заявление в Яккасарайское РУВД (районное управление внутренних дел) Ташкента. Дело возбудили 27 мая 2014 года, однако никаких результатов не было – Юлдашева не привлекли к уголовной ответственности.

    Дело открыли. Дело закрыли…

    Четыре года дело то закрывалось, то открывалось снова. Все это время Плужников ходил с жалобами в Генеральную прокуратуру РУз, но постоянно получал оттуда отписки. Плужников даже подавал в суд на это ведомство.

    В декабре 2017 года Андрей со своим адвокатом был на приеме у тогда только назначенного нового генерального прокурора Ихтиера Абдуллаева, который заявил в присутствии своих подчиненных: «Укрывателей преступника выявить и наказать!» Но толку от этих слов на деле не было.

    Когда генпрокурором был назначен Отабек Муродов, Плужников был вынужден прийти и к нему на прием.

    «Муродов мне сказал, что о моей картине он слышал, когда еще работал в Аппарате президента», – рассказывает Плужников.

    Слово генпрокурора

    По словам Андрея, Муродов обещал забрать дело из ГУВД в Генеральную прокуратуру. Кроме того, он грозился найти заявление на 62 листах о коррумпированности прокуратуры и милиции, которое было написано Плужниковым и передано из СНБ (бывшая Служба национальной безопасности. – Ц-1) в Генпрокуратуру, а затем исчезнувшее там без следа.

    От Муродова бывший военный ушел окрыленным. Дело вскоре действительно было забрано в Генпрокуратуру.

    А дальше начались странности. Владелец картины неожиданно превратился из пострадавшего в свидетеля. Его даже не пригласили на изъятие картины у Юлдашева с целью опознания.

    Узбекистанские эксперты оценили картину, признали ее подлинность и определили ее мировую цену на аукционах от 5 до 150 млн евро.

    Из владельца и пострадавшего – в свидетели

    Адвокат Плужникова Дмитрий Путяйкин говорит, что его клиента просто отодвинули от этого дела, чтобы он не был в курсе происходящего и не мог вовремя реагировать на нарушения законодательства.

    Как рассказывает Путяйкин, он со своим доверителем неоднократно обращался в Генпрокуратуру с вопросами, где находится полотно Рембрандта?

    Андрей Плужников (слева) и адвокат Дмитрий Путяйкин; фото: предоставлено Ц-1
    Андрей Плужников (слева) и адвокат Дмитрий Путяйкин; фото: предоставлено Ц-1

    В итоге картина была официально передана в Министерство культуры, а затем – в Государственный музей искусств Узбекистана.

    Статус свидетеля превратил Плужникова из хозяина картины в простого продавца, а хозяином правоохранители сделали Юлдашева.

    С этими «фиктивными доказательствами» Генпрокуратура передала дело в сентябре 2018 года в Ташкентский городской суд, а тот, в свою очередь, спустил дело ниже – в Яккасарайский районный суд, где Юлдашева в ноябре просто оштрафовали на 52 млн сумов (примерно 6500 долларов США) в пользу государства.

    Передача картины Министерству культуры РУз (справа Шахло Абдулаева Шахло, начальник по распределению культурных ценностей, получает картину Рембранта; фото предоставлено Ц-1
    Передача картины Министерству культуры РУз (справа Шахло Абдулаева, начальник по распределению культурных ценностей, получает картину Рембранта; фото предоставлено Ц-1

    Плужников остался недоволен таким приговором. Картину ему так и не вернули.

    Но помогут ли обманутому собственнику вернуть полотно великого голландца власти Германии и международники из ОБСЕ?

    Источник:Ц-1
    Темы: Культура Узбекистана
    Теги: Андрей Плужников картина Рембранта в Узбекистане Рембрант
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