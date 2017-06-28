Чем праздничный спич Мирзиёева отличается от поздравления Каримова

Текстовый анализ ежегодного поздравления, адресованного журналистам от Шавката Мирзиёева и от Ислама Каримова, подтверждает: различий немного.

Сегодня президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил СМИ с профессиональным праздником.

Ежегодное обращение главы государства к сотрудникам медиакомпаний в День работников печати и СМИ Узбекистане год от года звучит практически одинаково, даже смена президента не внесла существенных изменений в поздравительную речь.

Новый лидер, как и прежний, говорит о роли СМИ в жизни страны, об успехах государства в обеспечении деятельности журналистов, о вызовах, связанных с интернет-эпохой, об ответственности журналистов и необходимости учиться.

Что показал текстовый анализ

Списки слов, которые чаще всего встречаются в обращениях Каримова и Мирзиёева к работникам СМИ, показывают, что их речи очень похожи между собой.

Та же структура текста и логика изложения мысли. Самые употребляемые слова в тексте – практически те же: «информация», «массовая», «страна», «жизнь», «наша», «развитие».

Однако несколько различий в обращениях к журналистам узбекских лидеров образца 2016 и 2017 годов все же есть: использование слов «свобода», «независимость» и их производных – в применении к работе средств массовой информации.

Удивительно, но спичрайтеры Каримова регулярно умудрялись почти не употреблять слово «свобода» в праздничных президентских посланиях к журналистам, лишь изредка допуская понятие «плюрализм». А определение «независимый» использовалось исключительно когда узбекский лидер говорил о государственном статусе Узбекистана.

В сегодняшнем тексте Мирзиёева есть и «независимый» – в контексте характеристики СМИ, и «свобода слова», и выражение «еще более свободной, благоустроенной жизни», когда речь идет о жизни узбекистанцев.

Выражение «еще более» используется, очевидно, чтобы не возникло тени сомнения, что нынешняя жизнь граждан республики недостаточно свободна и благоустроенна. Подобный оборот, кстати, часто используется в речах туркменского президента, с которым новый узбекский лидер старательно налаживает дружеские отношения.

Немного критики от Мирзиёева

В той части послания, где первый президент обычно сообщал журналистам о трудностях первых лет независимости или заветах Амира Темура, его преемник напомнил о своей Стратегии действий по дальнейшему развитию Республики Узбекистан в 2017–2021 годах и пресловутом «диалоге с народом».

Без упоминания об этих вехах политики нынешнего президента сегодня не обходится почти ни одно его выступление.

Мирзиёев также позволил себе критику в адрес СМИ, недостаточно отражающих актуальные проблемы в стране – коррупцию, вымогательство, бюрократизм и равнодушие.

Впрочем, критика этих явлений президентом Узбекистана за последние месяцы тоже стала привычной – он регулярно говорит об этом на многочисленных «разгромных» совещаниях с чиновниками, которые транслируют государственные СМИ.

В своем поздравлении журналистам новый лидер, как и прежний, умолчал о цензуре в государственных СМИ, о риске оказаться за решеткой, руководствуясь принципами свободы слова и плюрализма мнений в журналистике, о блокировке независимых медиа в Узбекистане.