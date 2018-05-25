Что говорили правозащитники Узбекистана об арестованном в США Мухторове

То, что бывший руководитель общества «Эзгулик» в Джизакской области Джамшид Мухторов мог трансформироваться в США в джихадиста, удивило многих его коллег в 2012 году.

После того, как в 2012 году в США был арестован Джамшид Мухторов по подозрению в намерении присоединиться к террористической организации, сайт Uznews.net, предшественник Ц-1, опросил знавших его активистов Узбекистана.

Изменения, которые произошла с Мухторовым в США, были налицо.

В 2004-2005 годах Мухторов был председателем Джизакского областного отделения правозащитной организации «Эзгулик» («Милосердие»), единственной в стране сохранявшей во времена президента Ислама Каримова регистрацию Министерства юстиции.

Председатель «Эзгулик» Васила Иноятова, скончавшаяся 19 мая, после ареста Мухторова призналась, что была невысокого мнения о бывшем подчиненном.

«Он показал себя как человек непунктуальный и необязательный. Я не видела его как правозащитника, он любил получать и тратить деньги, любил халяву», — сказала Иноятова.

Бегство и новообращение Мухторова

Лишившись места в «Эзгулик», Мухторов решил покинуть Узбекистан и после Андижанской резни 2005 года стал искать статус беженца.

За помощью в этом он обращался и к своей бывшей начальнице Иноятовой, но она отказалась представить в Управление верховного комиссара ООН рекомендательное письмо.

«Я ответила ему категорическим отказом, так как была уверена, что никакого давления на него не оказывалось», — рассказывала Иноятова.

Как бы то ни было, но в 2007 году Мухторов статус беженца получил и вскоре оказался в городке Аврора, в штате Колорадо.

На новой родине он пересмотрел свои взгляды на жизнь и стал человеком намного более религиозным, чем был до отъезда из Узбекистана.

Это проявилось, во всяком случае, в одежде и в том, что Мухторов отпустил традиционную мусульманскую бороду.

Известный правозащитник из Узбекистана, ныне живущий во Франции, Талиб Якубов утверждал, что Мухторов недвусмысленно показывал приверженность идеям Ислама.

«Однажды он в скайпе написал, что «демократия — куфр (грех)». Я не ответил ему и на этом наши связи прекратились», — заявил Якубов.

Обвинение в пособничестве террористам

21 января 2012 года Мухторов был задержан сотрудниками ФБР США в международном аэропорту Чикаго. По версии следствия и обвинения, он собирался соединиться со своей группой боевиков.

Косвенным доказательством намерений Мухторова стал его телефонный разговор с дочерью, во время которого он заявил, что больше никогда ее не увидит, пишет американская газета The Denver Post.

Американские спецслужбы обвиняют Мухторова в материальной поддержке террористов. Если суд признает его виновным, Мухторову грозит заключение не меньше чем на 15 лет.

Согласно предъявленному обвинению, Мухторов поддерживал идеи террористической организации «Союз Исламского джихада» и заявлял о готовности пожертвовать жизнью в интересах этой организации, ставящей своей целью свержение президента Узбекистана Ислама Каримова.

В то же время, он не обвиняется в планировании терактов на территории США или в отношении американских объектов за пределами страны, сообщает The Denver Post.

Иноятова сомневалась…

7 февраля в окружном суде США он заявил о своей невиновности в поддержке террористической организации.

«Я был схвачен как террорист, но, клянусь Аллахом, я ничего не сделал», — заявил Мухторо на первом слушании его дела окружным судом, пишет американская газета.

Якубов высказал мнение, что Мухторов и до отъезда из Узбекистана был осведомителем Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана, и уехал в США для того, чтобы продолжать следить за бывшими узбекистанцами, бежавшими из-за преследований на политической или религиозной почве.

Руководитель «Эзгулик» Иноятова тогда это мнение не разделила, сказав, что Мухторов был легкомысленным и праздным. Не допускала она и того, что он мог стать террористом.

«Я не верю в то, что он мог стать джихадистом, у него нет нужных для этого качеств, нет твердости», — высказала тогда мнение Иноятова.