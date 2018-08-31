В США беженца из Узбекистана осудили за экстремизм на 11 лет

Беженец из Узбекистана Джамшид Мухторов осужден на 11 лет за поддержку группировки «Исламский джихад – Джамаат моджахедов». После тюрьмы его ждет депортация на родину.

42-летний Мухторов легально проживал в США в качестве беженца и работал водителем в штате Колорадо. По версии следствия, он проявил интерес к экстремистским течениям и даже вступил в ряды базирующейся в Пакистане группировки «Исламский джихад – Джамаат моджахедов». Ценой собственной жизни он был готов выполнить любое поручение главаря экстремистов.

Узбекистанца задержали в 2012 году в аэропорту Чикаго, откуда он намеревался вылететь в Стамбул. В США Мухторов не планировал терактов. Суд засчитал шесть лет ареста во время следствия.

После отбытия наказания его депортируют в Узбекистан, сообщает ТАСС.

Мухторов все это время находился в одиночной камере Денверской федеральной тюрьмы. Он отрицал свою вину в связях с экстремистами, в знак протеста даже объявлял голодовку.

Джамшид Мухторов, известный также под именами Абумумин Туркистони и Абу Мумин, ранее работал руководителем джизакского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик».

В 2015 году Мухторов уже оспаривал доказательства обвинения, полученные с помощью одной из программ безосновательного наблюдения Агентства национальной безопасности.

Но судья Джон Кейн тогда постановил, что программа может иметь потенциал для злоупотреблений, но не нарушила права задержанного.

Ранее власти США освободили из тюрьмы казахстанского студента Диаса Кадырбаева, отбывавшего шестилетний срок по делу о теракте на Бостонском марафоне в 2013 году.