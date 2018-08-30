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    Соучастника теракта в Бостоне Диаса Кадырбаева экстрадируют в Казахстан

    Гражданин Казахстана Диас Кадырбаев, осужденный в США за соучастие в организации теракта в Бостоне в 2013 году, освобожден из тюрьмы и ожидает экстрадиции на родину.

    Диас Кадырбаев и Джохар Царнаев; фото из открытых источников
    Диас Кадырбаев и Джохар Царнаев; фото из открытых источников

    Казахстанские СМИ со ссылкой на The Boston Globe пишут, что Кадырбаев находится под охраной иммиграционной полиции США в ожидании возвращения в Казахстан.

    В 2013 году после теракта на Бостонском марафоне американские спецслужбы задержали организаторов нападения – братьев Царнаевых. Джохар, младший из братьев, дружил с казахстанскими студентами из Университета Дартмут Диасом Кадырбаевым и Азаматом Тажаяковым.

    Казахстанцев признали виновными в сокрытии улик, препятствовании правосудию и осудили на шесть лет и три года соответственно.

    В 2016 году после освобождения Тажаяков вернулся в Казахстан.

    Темы: Казахстан, Терроризм
    Теги: Бостон Джохар Царнаев Диас Кадырбаев марафон теракт
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