Что можно купить в Узбекистане по цене нового Chevrolet Malibu

Обновленную версию Chevrolet Malibu производства GM Uzbekistan будут продавать по 26,5–29,4 тысячи долларов США – это стоимость жилья или готового бизнеса.

В конце апреля компания GM Uzbekistan, выпускающая автомобили для местного рынка под брендом Chevrolet, а для внешнего – под брендом Ravon, представила серийную версию обновленного Malibu. Дизайнеры изменили кузов и салон седана бизнес-класса. Изменилась и цена: новый Chevrolet Malibu почти вдвое дороже прежней модели.

Тем не менее второе поколение Malibu практически полностью копирует дизайн модели Chevrolet Impala. В Узбекистане будет собираться стандартная версия автомобиля с двигателем объемом 2,5 л мощностью 186 л. с. Расход топлива на 100 км заявлен на уровне 10,8 л.

Стоимость Chevrolet Malibu на рынке Узбекистана составит 210 млн сумов (26,5 тысячи долларов по «черному курсу»). При расчете по международной пластиковой карте стоимость составит 110,8 млн сумов (29,4 тысячи по официальному курсу доллара).

Актуальные цены на автомобили первого поколения Chevrolet Malibu в Узбекистане варьируются от 13 тысяч до 15,8 тысячи долларов. Двукратное повышение цен на обновленную модель связано с тем, что в Узбекистане будет налажена крупноузловая сборка (технология импорта комплектующих с последующей сборкой автомобилей). В США цены на «курортный» седан установлены от 21,7 тысячи долларов.

Что можно купить вместо Malibu

В Узбекистане сумма, в которую автопроизводитель оценивает новую модель, считается довольно серьезным капиталом. Чтобы накопить такие деньги, простому учителю придется откладывать 100% зарплаты в течение 15 лет.

За эти деньги можно провести семь свадеб на 100 человек, больше двадцати раз съездить на бюджетный отдых в Таиланд или купить 35 тонн дорогого в эти дни картофеля.

На столичную прописку этих денег не хватит (иногородние могут получить регистрацию в Ташкенте при покупке недвижимости от 38 тысяч долларов), но будет достаточно на две однокомнатные квартиры или маленький дом.

В целях инвестиций можно обменять новую Malibu на две однокомнатные квартиры в новостройках в Хамзинском районе столицы либо на «двушку» с ремонтом – в Мирзо-Улугбекском. В Сергелийском районе за эти деньги предлагают новый таунхаус с небольшим двориком.

Из коммерческой недвижимости за эту сумму можно приобрести три мини-маркета площадью по 16 кв. м в Мирзо-Улугбекском районе или два офиса по 25 кв. м – в Учтепинском.

Наконец, Chevrolet Malibu 2017 года можно поменять на пять моделей Chevrolet Spark, шесть – Chevrolet Matiz или отдать в аренду под такси. Излюбленная бизнес-схема ташкентцев приносит почти 100-процентную прибыль в течение двух с половиной – трех лет.

Для сравнения, в России седан бизнес-класса можно приобрести в пределах 19 — 23 тысяч долларов. Это модели KIA Optima, Toyota Camry. За эту же сумму продается внедорожник Toyota Rav4. В Казахстане цены на указанные модели выше — от 23 до 27 тысяч долларов США.