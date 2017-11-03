Что знают и говорят о нью-йоркском террористе Саипове в Ташкенте?

В ташкентской махалле о Сайфулло Саипове, совершившем теракт в Нью-Йорке, отзываются нейтрально, в вузе говорят о его прогулах, а коллеги и вспоминать о нем не хотят.

Ц-1 расспросил ташкентских знакомых 29-летнего Сайфулло Саипова, вставшего после теракта в Нью-Йорке 31 октября в один ряд с террористом Усамой бин Ладеном, совершившим последнее до него нападение на этот город 11 сентября 2001 года.

Через каналы в Ташкентском финансовом институте (ТФИ), который Саипов окончил в 2009 году, нам удалось найти одну его однокурсницу – женщина предпочла остаться неназванной, но поделилась воспоминаниями.

По ее словам, 17-летний Саипов не отличался бурным характером. Впрочем, так же как и хорошей успеваемостью.

«Он деньги считал главной целью в жизни. Мол, за деньги можно купить и диплом, и красивую жизнь. Имел друзей в своем кругу, тягу к знаниям особо не проявлял: прогуливал и «закрывал» сессию деньгами», – вспоминает собеседница.

Она делится, что ей сложно было бы даже предположить, что кто-либо из выпускников «финансового» станет террористом. Ведь в вузе, отмечает она, учится будущая элита страны, интересы которой далеки от религии.

Неприметный работник и сосед

Информационное агентство Узбекистана «Жахон» ранее сообщило краткую биографию Саипова. Он родился 8 февраля 1988 года. После окончания ТФИ в 2009 году устроился работать в ташкентскую гостиницу «Саехат» и не попадал в поле зрения правоохранительных органов Узбекистана.

В гостинице «Саехат», на месте его бывшей работы, отказались от каких-либо комментариев. Там Саипов проработал бухгалтером около полугода, а в 2010 году он уехал в США, выиграв лотерею Грин-кард.

Один из сотрудников гостиницы заявил, что не хочет, чтобы его имя или название отеля ассоциировалось с террористом.

Семья Саиповых нерелигиозная и живет благодаря торговле на рынке «Бектупи». Однако на базаре родителей найти не удалось.

Продавцы рассказали, что не знают таких людей. Большинство магазинов сейчас закрыто из-за финансовых проблем, а вместо «старожилов» здесь работают арендаторы.

В махалле «Белтепа», на окраине Ташкента в Шайхантахурском районе, где семья Саиповых проживала до 2006 года (по другим данным – до 2011 года), о них не слышали и удивились, узнав, что нью-йоркский террорист родом из этого района.

Узбекская служба радио «Свобода» («Озодлик») пишет, что родителей Саипова – 52-летнего отца Хабибулло Саипова, 50-летнюю мать Мукаддас Саипову и 17-летнюю сестру 1 ноября допрашивали сотрудники Службы национальной безопасности (СНБ) Узбекистана.

Происхождение как черная метка

В социальных сетях по обе стороны Атлантического океана выходцы из Узбекистана остро восприняли новость об очередном теракте, устроенном их соотечественником.

Большинство пользователей осудили поступок Саипова, «опозорившего трудолюбивый и мирный народ Узбекистана».

Кое-кто заявил, что ему стыдно называться узбеком на чужбине, поскольку Узбекистан в последнее время мелькает в эфирах западных новостей только в контексте религиозного экстремизма.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев осудил поступок соотечественника, выразив соболезнования родным погибших. Он заверил, что власти страны готовы помочь в расследовании теракта.

Посольство США в Ташкенте поблагодарило Мирзиёева за теплые слова и обратилось к ташкентцам, желающим выразить соболезнования, оставлять свои пожелания на страничке диппредставительства в социальных сетях.

Само здание американского посольства находится под усиленной охраной. Посетителей начинают проверять за 20 метров до входа на его территорию. Желающих уехать в США по-прежнему много. В очереди на получение иммиграционной визы Грин-кард накануне стояло около 15 человек.

Сожалеет, что мало убил…

Теракт в Нью-Йорке в минувший вторник, 31 октября, унес жизни восьмерых человек, 15 получили серьезные ранения, включающие переломы костей и разрывы тканей.

Сайфулло Саипов протаранил велосипедистов и гуляющих людей на грузовике. План о нападении он вынашивал целый год, а последние два месяца приступил к активной подготовке, решив, что использует арендованный грузовик.

Он не случайно выбрал этот день – празднование Хеллоуина, чтобы на улицах Нью-Йорка было как можно больше людей.

Саипов доволен своими действиями и не собирается извиняться. Террорист отказался давать показания с больничной койки, сказав, что и дальше сбивал бы людей, если бы не попал в аварию. В своей палате попросил установить флаг «Исламского государства», во имя которого он и совершил наезд на людей.

Американский суд предъявил обвинения Сайфулло Саипову в массовом убийстве и акте терроризма. Президент США Дональд Трамп предложил приговорить его к смертной казни.