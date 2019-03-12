Cможет ли оправданный андижанский правозащитник добиться компенсации?

Председатель Андижанского областного отделения «Эзгулик» Мусаджон Бабаджанов намерен добиться 200 млн сумов компенсации за необоснованное судебное преследование.

Мусаджон Бабаджанов, председатель Андижанского областного отделения правозащитного общества «Эзгулик», 7 марта текущего года обратился с исковым заявлением в Ферганский межрайонный суд по гражданским делам.

В нем правозащитник заявляет, что в 2018 году подвергся судебному преследованию, затем был осужден на три года условно по вине ряда сотрудников правоохранительных органов Ферганской области Узбекистана, а также нескольких оговоривших его свидетелей.

Он хочет получить 100 млн сумов (11 тысяч 900 долларов США) от первого заместителя прокурора Ферганской области, следователя управления внутренних дел Ферганской области, председателя Кувинского районного суда и судебно-медицинских экспертов.

Такую же сумму Бабаджанов хочет истребовать со свидетелей – Н. Уринбаевой, Г. Исаковой, Б. Исакова, М. Мурадова и Х. Мурадовой, которые, по словам правозащитника, своими ложными показаниями и наветами чуть не стали причиной его осуждения по выдуманному обвинению.

Исламовед осужден за исламскую литературу

26 марта 2018 года приговором Кувинского районного суда по уголовным делам Ферганской области Бабаджанов был признан виновным по статье 244 часть 1 Уголовного кодекса Узбекистана – «Организация религиозно-экстремистских, сепаратистских, фундаменталистских либо других запрещенных организаций и участие в них».

В приговоре суда говорилось, что он хранил в своем компьютере религиозные материалы, среди них аудиозаписи проповедника из Кыргызстана Абдуллоха, признанные государственной экспертизой экстремистскими и подрывающими конституционный строй в стране.

Мусаджон Бабаджанов является исламоведом, окончил восточный факультет Ташкентского государственного университета.

В своем последнем слове на судебном процессе правозащитник говорил, что читать религиозную литературу он обязан по профессиональной необходимости: он пишет на тему ислама, в том числе борется против экстремизма и фундаментализма.

Компенсация в качестве перевоспитания

17 июля 2018 года апелляционная коллегия Ферганского областного суда полностью оправдала правозащитника.

Бабаджанов говорит, что состоявшийся суд, а также предшествовавшие ему арест, обыск в доме и конфискация его вещей нанесли серьезный ущерб его здоровью и работе.

Он надеется, что суд поддержит его требование о компенсации, в свою очередь, это послужит уроком правоохранительным органам в будущем: не шить на пустом месте уголовные дела.