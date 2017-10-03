Дело Джасура Ибрагимова: смертельная драка и «дипломаты-наблюдатели»

Тимур Баязитов и Бегзод Собиров, названные погибшим Джасуром Ибрагимовым в числе шестерых избивавших его парней, заявили суду, что пытались лишь остановить драку.

Мирабадский районный суд города Ташкента накануне выслушал показания двух свидетелей – студентов столичного медколледжа имени Боровского, вовлеченных 3 мая в жесткое избиение 17-летнего Джасура Ибрагимова. От полученных ранений юноша скончался 1 июня.

Баязитов и Собиров проходят в суде в качестве свидетелей. Хотя мать погибшего Нилюфар Алиева на протяжении всего следствия и на начавшемся суде утверждала, повторяя слова сына, что его избивали шестеро человек. Среди них звучали имена Тимура и Бегзода.

Предсмертные показания Джасура подтверждали медики больниц, где пытались спасти избитого студента, говорившие, что причиненные ему ранения, включавшие разрывы внутренних органов, не мог нанести в ходе драки лишь один человек.

Но следствие по делу о смерти Ибрагимова не в пример обычному карательному характеру правоохранительных органов Узбекистана было более чем щадящим: на скамье подсудимых лишь один человек – Ислом Туляганов, кстати, тоже считающий себя невиновным.

Во второй день слушаний он заявил, что зачинщиком драки был Джасур, а он лишь подставил ногу и локоть для самозащиты, и нападавший, напоровшись на его конечности, получил несовместимые с жизнь ранения.

Вчерашние свидетели также пытались убедить суд, что драка произошла один на один между Джасуром и Исломом.

Дипломат

Тимур Баязитов, воспользовавшись услугами переводчика с узбекского языка на русский, рассказал суду версию, в которой он выступил лишь в роли дипломата.

«Мы с Джасуром были хорошими друзьями. В тот день я отговаривал его от драки с Исломом, но они оба были агрессивны и никого не хотели слушать. В здании колледжа Джасур первый ударил Ислома в лицо, после чего Ислом предложил ему выйти на улицу, так как в здании колледжа установлены камеры видеонаблюдения.

Весь путь от колледжа до 145-й школы, перед которой состоялась драка, я говорил Джасуру, что не нужно драться. Во время драки я стоял в шести-семи метрах от дерущихся и увидел на животе Джасура красный след от удара ногой.

После драки у Джасура был разбит нос. Я спросил Джасура, все ли нормально. Он ответил: «Да». Потом мы отряхнули его джинсы, посадили в такси и отправили домой. После этого минут через 15 я позвонил Джасуру повторно спросить, все ли нормально. Он ответил, что болит живот, но после сна боль должна пройти, и он ложится спать. После этого звонил еще пару раз, но Джасур уже не отвечал».

Адвокат потерпевшей стороны Лола Исмаилова заявила, что звонки на телефон Джасура в тот день действительно поступали, но ни на один из них он не ответил.

На заданные повторно вопросы, на которые Баязитов отвечал ранее, он сказал: «Не помню, не знаю». Многие вопросы с выяснениями деталей драки остались открытыми.

Сторонний наблюдатель

По показаниям Тимура Собирова, он также не желал драки и отговаривал Джасура Ибрагимова, но все же дошел до места инцидента.

В отличие от Баязитова Собиров замешкался на суде быстрее. На все вопросы у него был преимущественно один ответ: «Не знаю, не помню».

Однако, как только судья напоминал, что перед дачей показаний свидетель принимал присягу, неуверенные ответы все же следовали.

Баязитов вспомнил, что у Ислома после драки была сломана правая рука, которой он потом подписывал объяснительные, написанные за него другими лицами. А следа от удара ногой в районе живота Джасура он не видел.

Мнения свидетелей по поводу зачинщика драки разошлись. Баязитов заявил, что Джасур Ибрагимов предложил Туляганову выйти на улицу «поговорить», Собиров же сказал, что эти слова были произнесены Тулягановым.

Ни один из допрошенных свидетелей не упомянул о том, что во время драки Джасур побежал с кулаками на Ислома, после чего сам ударился животом о ногу и лицом – о выставленный локоть.

Также в ходе заседания выяснилось, что после произошедшего инцидента руководство колледжа имени П. Ф. Боровского проводило беседу со своими студентами по поводу произошедшей драки с летальным исходом одного из участников.

По данным администрации колледжа, эта беседа состоялась 4 мая, однако свидетели Баязитов и Собиров заявили, что данное мероприятие прошло спустя 4–5 дней после инцидента.

Родители Ислома Туляганова в третий раз отсутствовали во время судебного процесса.

Заседание перенесено на 5 октября. Ожидается допрос остальных свидетелей по этому делу.