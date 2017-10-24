Шесть лет тюрьмы за избиение до смерти Джасура Ибрагимова?

На суде в Ташкенте гособвинитель потребовал шесть лет лишения свободы Ислому Туляганову, обвиняемому в избиении до смерти Джасура Ибрагимова.

24 октября Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента начал прения сторон по делу об убийстве студента медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского 17-летнего Джасура Ибрагимова. 3 мая он был избит, а 1 июня скончался, несмотря на пять перенесенных операций.

Первым выступил государственный обвинитель Бахтиёр Акромов.

Помощник районного прокурора, младший советник юстиции Акромов попросил суд признать подсудимого Ислома Туляганова виновным по статье 85 Уголовного кодекса Узбекистана — «Совершение тяжкого преступления несовершеннолетним» и лишить его свободы сроком на шесть лет в колонии общего режима.

Таким образом, гособвинитель отверг позицию потерпевшей стороны, настаивающей на умышленном групповом избиении Джасура со стороны подсудимого и других студентов, проходящих по делу в качестве свидетелей.

Акромов заявил, что заключения судебно-медицинской и биологической экспертиз, проверки со стороны Центра ССПО, Министерства здравоохранения, органов внутренних дел, а также вещественные доказательства доказывают вину подсудимого.

Следующее заседание будет проведено 27 октября. На нем ожидается выступление адвокатов с двух сторон.

Ислом Туляганов равнодушно выслушал государственного обвинителя, устремив свой взгляд в пол.

Родители Джасура Ибрагимова были разочарованы выступлением прокурора.

На сегодняшнем заседании, длившемся 20 минут, не было ни адвокатов со стороны потерпевшей стороны, ни со стороны обвинения.

Они готовятся к очному противостоянию, которое состоится в пятницу в 12-00.