Мать Джасура Ибрагимова надеется на соцсети – не на суд

Сегодня в суде в Ташкенте состоятся прения сторон по делу об убийстве Джасура Ибрагимова. Его мать опубликовала видеообращение и заручилась поддержкой Сети.

«3 ноября исполнится ровно шесть месяцев, как наша жизнь разделилась на до и после», — говорит голосом, полным слез, в своем видеобращении мать погибшего 17-летнего юноши Нилюфар Ибрагимова.

В ночь на 23 октября она опубликовала видеопост на Facebook. Дрожащим голосом женщина рассказала, что Джасур мечтал стать одним из лучших кардиохирургов страны, поделилась фотографиями из семейного архива и умоляет о справедливости.

Мирабадский суд в Ташкенте сегодня в 14 часов продолжит слушания по делу о смертельном избиении Джасура.

Студент медколледжа имени П. Ф. Боровского в Ташкенте был избит 3 мая, а 1 июня, несмотря на пять проведенных операций, скончался от полученных ранений.

Не верят…

По делу Джасура был арестован и предстал перед судом студент того же медколледжа Ислом Туляганов.

Хотя со времени инцидента сам Джасур и его родители утверждали, что в избиении принимали участие шесть человек. Их свидетельства подтверждали заключения медиков.

Дело получило широкую огласку в стране, под личный контроль ход расследования взяли президент и генеральный прокурор Узбекистана.

Но родители погибшего юноши продолжают получать пищу для сомнений, что справедливости в деле их сына не будет. И многим причастным к его смерти удастся избежать наказания.

Очевидно, что эти опасения заставили мать Джасура Нилюфар Алиеву снова обратиться к помощи соцсетей.

Социальные сети отреагировали на обращение матери, многие выражали свою поддержку и сочувствие.

«Я не перестаю надеяться на справедливое решение судебной системы и наказание всех, абсолютно всех, причастных к этому страшному, бесчеловечному убийству. Ради памяти моего сына, ради жизни тех, кого эти нелюди смогут еще убить, если останутся безнаказанными. Прости нас, сынок!» – заканчивает мать свое обращение.

Резонанс в обществе – гарант правосудия?

Мать Джасура не первый раз делится своими переживаниями с общественностью.

1 июня, в день смерти ее сына, она вызвала общественную поддержку, опубликовав обращение на имя президента Шавката Мирзиёева.

В письме женщина жаловалась на бездействие органов правопорядка по делу о групповом избиении Джасура и его смерти.

Резонанс спал к началу судебного процесса, который идет в Ташкенте с сентября.

Две недели назад Алиева вновь громко напомнила интернет-пользователям о трагическом инциденте, опубликовав фотографии своего сына из реанимации.

Буря народного гнева позволяет потерпевшей стороне надеяться на справедливый исход судебного разбирательства, учитывая прозорливость стороны обвинения.

Как продвигается дело?

Судебные заседания по делу об убийстве Ибрагимова продолжаются уже около месяца. Во время заседаний группа ребят, которая, по данным потерпевшей стороны, принимала участие в избиении Джасура, выступила в роли свидетелей.

Все они придерживались одной линии, согласно которой драку спровоцировал Джасур, группового избиения не было, а подсудимый Ислом Туляганов стал жертвой обстоятельств. Его интересы защищают два опытных адвоката.

Суд выслушал также свидетельские показания медсестры 2-й клинической больницы Ташкента, в которой находился Джасур.

По словам Малики Сиддиковой, во время «светлого промежутка» парень рассказал, что его избивали несколько человек.

В пользу этой версии говорят полученные многочисленные травмы потерпевшего, несовместимые с жизнью, а также другие косвенные улики (травмы рук вероятных участников группового избиения, проходящих по делу в роли свидетелей и т. п.).

Родители Ислома Туляганова, понимая, что широкое освещение громкого дела в СМИ не идет им на руку, выступали категорически против участия журналистов на заседаниях.

Однако замять дело, даже если это возможно, едва ли выйдет при мощной информационной поддержки.

Да и для всей судебной системы Узбекистана и власти в целом, переживающей этап реформ, дело Джасура Ибрагимова важно с имиджевой стороны.