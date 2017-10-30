Суд в Ташкенте вынесет приговор по делу о смерти Джасура Ибрагимова

Сегодня Мирабадский суд в Ташкенте вынесет приговор единственному обвиняемому по делу об избиении до смерти студента медколледжа Джасура Ибрагимова.

18-летний Ислом Туляганов так и остался единственным обвиняемым по делу о смертельном избиении 17-летнего Джасура Ибрагимова.

Обвинение требует для него шесть лет лишения свободы. Какое наказание в итоге получит юноша, может стать известно сегодня, 30 октября, – Мирабадский суд в Ташкенте, с сентября рассматривающий это дело, готов вынести приговор. Заседание начнется в 14 часов.

Драка между студентами медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте произошла 3 мая. Не прошло и месяца, 1 июня, как Джасур скончался, несмотря на усилия медиков и родных по его спасению.

С момента инцидента родные погибшего не сомневались, что Джасур стал жертвой группового избиения. Один человек не мог нанести ему такие ранения. Об этом говорил сам юноша при жизни, это утверждали и медики.

Подлог во всем

На последнем судебном заседании мать Джасура Нилюфар Алиева вновь говорила о предвзятом и халатном отношении следствия к делу ее сына, пытавшегося все замять и выгородить большую часть участников драки, превратив их в «свидетелей».

Она сказала, что ей больно и обидно, что так называемые друзья, коими представились «свидетели» трагичного инцидента, позвали на драку и предательски избили ее сына, а один из них снимал это на камеру.

Алиева также отметила, что сроки возбуждения уголовного дела нарушены с опозданием на 28 дней, а следствие велось скоротечно.

Свидетеля Малику Сиддикову – медсестру ташкентской больницы, которой Джасур сказал, что его избивали несколько студентов из их колледжа, допрашивали предвзято.

Органы милиции опоздали с судмедэкспертизой, не провели ни одного следственного эксперимента, чтобы доказать или опровергнуть показания свидетелей. Но самое главное – не допросили потерпевшего Джасура.

Мать подчеркнула, что за процессом следит многомиллионная аудитория, и если позволить преступности разгуляться, безнаказанность породит разгул правонарушений.

Также женщина попросила государственного обвинителя уточнить конкретные факты, ставшие поводом для смягчения статьи для Туляганова.

Прокурор классифицировал действия Туляганова по статье 85 («Совершение тяжкого преступления несовершеннолетним») Уголовного кодекса Узбекистана вместо статьи 104 («Умышленное нанесение тяжкого вреда здоровью, в том числе группой лиц»).

Защитник раскритиковала прокурора

Лола Исмаилова, представляющая семью Джасура, начала свою речь с критики в адрес прокурора.

По ее мнению, прокурор вынес обвинительный вердикт только на основании показаний свидетелей со стороны подсудимого, но их показания были путаными. Подсудимый Туляганов и свидетели якобы вводили следствие в заблуждение на протяжении всего процесса.

Адвокат провела собственное расследование и опровергла сведения, представленные защитой подсудимого. Она указала на справку, подшитую к делу, якобы об ушибе мягкой ткани руки Туляганова. В ней адвокат не нашла описания ушиба и сделала вывод, что медицинского осмотра не было.

Записи с камер видеонаблюдения из колледжа Боровского не показали зарождение конфликта учащихся 3 мая. Вместо этого на дисках, изъятых следственными органами, были лишь пустые коридоры. Адвокат предположила, что кто-то вмешался и переписал видеозапись.

Показания маляра со стройки Мираъло Темирова Лола Исмаилова попросила пересмотреть, поскольку строитель физически не мог запомнить лица дерущихся с расстояния 20 метров. Ранее Темиров заявил, что в тот день якобы видел начало и конец драки между двумя подростками.

Также она потребовала взыскать с родителей подсудимого всю сумму, потраченную государством на операции Джасура.

Затем адвокат обвинила учителей колледжа Боровского в халатном отношении к учебной дисциплине, задавшись вопросом, почему во время занятий студенты разгуливают за пределами колледжа.

Исмаилова потребовала привлечь родителей свидетелей и подсудимого, а также преподавателей колледжа к административному наказанию.

Речь адвоката была столь убедительной и напористой, что Туляганов побледнел, а его губы посинели.

Адвокат Туляганова гнул свою линию

Адвокат подсудимого Фарход Тохиров обвинил в смерти Джасура медицинский персонал, который якобы несвоевременно оказал помощь избитому парню.

Также, по его соображениям, если никто не видел, как парня избивают всей толпой, то почему свидетелей следует причислить к числу обвиняемых.

«Почему родителям верят на слово только потому, что в Интернете поднялась буря общественного резонанса», – заявил он.

Тохиров рассказал, что его подзащитный признает свое участие в «инциденте», а также то, что он просил прощения у Джасура.

По его словам, подсудимый поддался на провокацию и совершил преступление, но, будучи несовершеннолетним и законопослушным человеком, может надеяться на снисхождение.

В заключение адвокат подсудимого отметил, что у Ислома Туляганова не было ни мотивов, ни цели вредить постраавшему.

Суд предоставил последнее слово Ислому Туляганову. Он покаялся за совершенное преступление, попросил у родителей и родственников погибшего Джасура Ибрагимова прощения, а также просил смягчить наказание ввиду первой судимости.