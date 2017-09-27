Мать Джасура Ибрагимова: «Нападавших было шестеро…»

Нилюфар Алиева на начавшемся суде в Ташкенте в слезах пересказала последние слова сына, а единственный обвиняемый по делу олицетворял равнодушие.

Накануне Мирабадский районный суд в Ташкенте начал слушания резонансного дела о гибели 17-летнего студента медколледжа Боровского Джасура Ибрагимова. Он погиб 1 июня после жестокого избиения, произошедшего 3 мая.

Единственным обвиняемым по делу проходит однокурсник Джасура – 18-летний Ислом Туляганов. Он обвиняется по признакам пункта «Д» части 3 статьи 104 («Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений, повлекших смерть потерпевшего»). Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Невысокий плотный парень сидел за решеткой в зале суда с равнодушным видом. Без высокомерия или сломленности. Казалось, Туляганов просто убивает время. Весь процесс он смотрел в пол и поднимал голову лишь для краткого ответа на вопрос судьи.

«Назвал имена всех ребят»

Главным свидетелем вчерашних слушаний стала мать погибшего Нилюфар Алиева.

Сквозь слезы она рассказала суду о событиях в период с 3 мая по 1 июня 2017 года, со дня избиения ее сына вплоть до смерти.

По ее словам, Джасур в моменты «светлых промежутков» говорил, что нападавших было шестеро: четверо однокурсников и двое учащихся третьего курса медколледжа Боровского.

«Он сначала не признавался в том, что его избили. В первый день сказал нам, что упал. Но позже врачи выявили истинную причину травм и сообщили в правоохранительные органы. Мы стали расспрашивать сына о том, что действительно случилось. Он признался и назвал имена всех ребят. Потом он спросил у меня, за что его так сильно избили?» – рассказала Алиева.

Имена остальных молодых людей, предположительно участвовавших в групповом избиении, фигурировали в открытом письме президенту страны, двое из них якобы состояли на учете в органах внутренних дел как хулиганы. Все они присутствовали на первом слушании по этому делу.

Шипели и цокали…

Крепко сбитые молодые люди вели себя также равнодушно. Сторона подсудимого сопровождала заявление матери погибшего недовольным шипением, цоканьем, а также фразами: «булмаган нарса» («такого не было») и «она придумывает».

Лола Исмаилова, адвокат потерпевшей стороны, выстраивает линию защиты интересов своих клиентов на основе медицинского заключения. Семья Джасура намерена также привлечь к уголовной ответственности помимо Туляганова еще пятерых молодых людей.

Однако у потерпевшей стороны нет записей с камер видеонаблюдения, установленных на здании военной прокуратуры, возле которой 3 мая происходило избиение жертвы.

В ответе на запрос о передаче видеоматериалов для расследования убийства говорится, что именно в тот день камеры находились в нерабочем состоянии и запись не велась.

«Нам надо защищать честь колледжа»

Кроме того, Исмаилова считает необходимым привлечь к ответственности декана колледжа Боровского Тажиеву Мариэлу Туленовну и куратора группы Джасура за недонесение о преступлении.

По словам матери, после смерти ее сына декан заявила на общем собрании, что «Джасура уже нет, ему не помочь, а нам надо защищать честь колледжа».

Адвокат опровергла версию о давнем конфликте Джасура с однокурсниками из-за некой девушки, о чем в частности Ц-1 говорили студенты колледжа. А мать погибшего заявила, что у ее сына не было «болезни головы», на чем настаивает сторона подсудимого.

Второе судебное заседание, на котором будут заслушаны показания главного подозреваемого – Исломбека Туляганова, пройдет 29 сентября. Ожидается, что адвокат подсудимого будет выстраивать защиту на обвинении медиков, якобы из-за халатности которых скончался Джасур Ибрагимов.

Смерть Джасура вызвала небывалый для Узбекистана резонанс: 4 июня в Ташкенте даже прошел несанкционированный митинг с требованием справедливого и честного разбирательства случившейся трагедии.

Однако на начавшемся суде не было большого количества людей – трое журналистов и заинтересованные с обеих сторон. Зал суд был полупустым.