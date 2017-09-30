Обвиняемый в избиении до смерти Джасура Ибрагимова не признал вину

Ислом Туляганов дал показания в суде Ташкента, что дрался с Джасуром Ибрагимовым один на один, назвав при этом погибшего зачинщиком драки.

29 сентября на втором заседании Мирабадского районного суда Ташкента по делу об убийстве 17-летнего студента медицинского колледжа имени П.Ф. Боровского Джасура Ибрагимова выступил единственный подсудимый Исломбек Туляганов.

18-летний молодой человек не признал своей вины, несмотря на аргументы следствия.

По его словам, драку, случившуюся 3 мая, спровоцировал Джасур, а он всего лишь неудачно вытянул ногу и согнул руку в надежде защититься. От удара об ногу и локоть покойный якобы получил травмы, несопоставимые с жизнью.

«Во время драки Джасур каким-то образом пнул мне в кисть правой руки, я закричал от боли. Он сделал удушающий захват, мы вместе упали на землю. Джасур начал меня душить, а я, чтобы освободиться, бил его левой рукой. Во время драки остальные стояли в стороне. Потом Хурмат (второй вероятный участник группового избиения) подбежал к нам и сказал, чтобы мы прекратили. Нас разняли, и все начали расходиться.

— Когда я уже уходил, услышал голос Улмаса (третий). Я обернулся и увидел, как Джасур бежит прямо на меня. В этот момент я боком поднял правую ногу и согнул правую руку. В этот момент с разбега он налетел на мою ногу и лицом ударился о локоть правой руки. Из-за этого у него пошла носом кровь», — рассказал подсудимый.

На большинство вопросов прокурора Акромова, адвоката потерпевшей стороны Лолы Исмаиловой и матери погибшего Нилюфар Алиевой — содержательного ответа от Туляганова не последовало. Отвечал: «не знаю, не помню».

В справке о смерти Ибрагимова, умершего 1 июня, говорится, что он скончался от тупой травмы в области живота, множественных разрывов двенадцатиперстной кишки, ушиба правой почки, посттравматического холецистита, очагового панкреонекроза и перитонита (нагноения брюшной полости). Очевидно, что такие травмы молодой парень не мог получить в потасовке с одним лишь Тулягановым.

Путанные показания

В начале своей речи Туляганов отметил, что молодые люди подрались на земле, где частично росла трава. После он начал утверждать, что там был гравий, о который мог сильно удариться Джасур во время падения.

Еще он рассказал, что в результате драки с жертвой получил травму головы и перелом пальца на правой руке. Однако после драки и до того момента, когда он якобы обратился за медицинской помощью, прошло пять дней.

По его версии, он до 8 мая посещал занятия в колледже с сотрясением мозга и переломом пальца.

На вопрос, как подсудимый продолжительное время при таких травмах ходил на учебу, он ответил, что терпел боль все это время.

Ничего не решено

Нилюфар Алиеву во время рассказа Туляганова в буквальном смысле трясло от злости и обиды. Но, в отличие от шумной группы поддержки подсудимого, она только тихо перешептывалась с мужем.

Отец Джасура Ибрагимова Махаммаджон Турсунов, невысокий худощавый мужчина лет сорока пяти, внимательно всех слушал, держался стойко, но по его лицу было видно, что ему крайне тяжело слушать выступление Туляганова.

Старший брат покойного Джасура вышел из зала суда через 20 минут после начала заседания, явно не желая слушать рассказ подсудимого.

Близкие Джасура Ибрагимова уверены, что юношу избили до смерти шестеро учащихся колледжа.

Перед началом вчерашнего заседания отец подсудимого – адвокат на пенсии Абдужамил Расулов – начал злобно возмущаться по поводу фотосъемки со стороны аккредитованных журналистов.

Затем со словами «Не надо это все разглашать» он вышел из зала суда. Родители Ислома уже во второй раз отсутствовали во время судебного процесса. Интересы их сына защищал адвокат Фарход Тохиров.

Следующее заседание состоится 2 октября. Ожидается перекрестный допрос, и будут выслушаны другие свидетели по этому делу.