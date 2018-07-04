Год со дня смерти Джасура Ибрагимова. Точка не поставлена…

Семья погибшего студента медколледжа имени Боровского Джасура Ибрагимова намерена наказать всех виновных в его смерти, рассказывает их адвокат.

Ташкентский адвокат Лола Исмаилова, защищающая интересы семьи погибшего Джасура Ибрагимова, спустя год после трагических событий рассказала Ц-1, что в резонансном деле не поставлена точка и вся борьба еще впереди.

17-летний студент Ташкентского медколледжа имени П. Ф. Боровского Джасур Ибрагимов скончался 1 июня 2017 года в реанимации после ряда сложнейших операций.

По официальной информации, причиной смерти стали множественные травмы, полученные в драке с однокурсником Исломом Тулягановым, произошедшей 3 мая 2017 года.

30 октября прошлого года решением уголовного суда Мирабадского района Ташкента Туляганов был признан единственным виновным в смерти Джасура и осужден на шесть лет лишения свободы.

Групповое избиение

Но семья погибшего Джасура, прежде всего со слов, сказанных им еще при жизни в больнице, а также адвокат настаивают, что избиение было групповым.

Как рассказывает Исмаилова, семья Ибрагимовых намерена добиваться привлечения к уголовной ответственности других вероятных участников драки, приведшей к смерти Джасура.

Вынужденную паузу перед подачей апелляции на решение Мирабадского райсуда Исмаилова объяснила тем, что у матери погибшего Нилюфар Алиевой пошатнулось здоровье во время суда, после которого она пережила тяжелую операцию.

«Нилюфар была в очень тяжелом состоянии. Как только она восстановится, мы возобновим борьбу за справедливость и будем добиваться привлечения к ответственности тех лиц, которые, по нашему мнению, участвовали в избиении Джасура», – говорит адвокат.

Речь идет о пятерке молодых парней, проходивших по этому делу в качестве свидетелей. Это недавние выпускники колледжа имени Боровского:

Ульмас (Мухаммад) Пулатов; Тимур Тухтаев; Хурмат Хайитбоев; Тимур Баязитов; Бегзод Собиров.

Ранее Ц-1 писал, ссылаясь на адвоката Исмаилову, что потерпевшая сторона намерена привлечь к административной ответственности сотрудников медколледжа имени Боровского, не обеспечивших безопасность студентов, а также родителей парней, участвовавших в драке.

Выпускной без участников драки

В июне нынешнего года однокурсники Джасура Ибрагимова окончили медицинский колледж имени Боровского.

По словам Исмаиловой, в выпускном фотоальбоме-виньетке Ибрагимов – в центре композиции, а другие участники драки в фотоальбом не попали. Но они все же закончили учебу и получили дипломы медиков.

Однокурсники Джасура, пожелавшие не раскрывать своих имен, рассказали, что после трагических событий годичной давности колледж перенес множество проверок и комиссий.

Тимур Баязитов, Бегзод Собиров и Ульмас Пулатов не стали изгоями в коллективе, но и товарищами их никто не хотел считать.

При этом молодые люди удалили свои аккаунты из социальных сетей, где их обвиняли в смерти однокурсника. На данный момент в Интернете не найти фотографий вероятных соучастников злополучной драки.

Жизнь после…

Выпускники прошлого и нынешних годов рассказали Ц-1, что после этого инцидента педагогов «втоптали в грязь», и якобы в этом виноваты родные Джасура Ибрагимова, вызвавшие резонанс в обществе и обвинившие в инциденте сотрудников колледжа.

«Я как медик могу сказать, что гибель Джасура можно было предотвратить, если бы наша доблестная узбекская медицина вмешалась. Если хирургическое вмешательство проводится в течение суток, 80% пациентов выживают», – заявил один из однокурсников погибшего Ибрагимова.

По его словам, осужденный Ислом Туляганов был заурядным парнем, не отличавшимся хорошими оценками. Он учился на лабораторной диагностике. Джасур также не был провокатором или интриганом. И обычно повздорившие студенты шли на мировую, но не в этот раз…

В отношении пятерки свидетелей собеседник высказался негативно. Дескать, у каждого из них тяжелый характер и проблемы с поведением.

В администрации колледжа не стали отвечать на вопросы Ц-1.

Студенты второго курса, который станет последним для колледжа в 2018–2019 учебном году, рассказали о закрытии некогда передового медицинского колледжа.

По их словам, многие из востребованных преподавателей не выдержали постоянных проверок и унижений и покинули учебное заведение.

А о деле Джасура Ибрагимова здесь говорят, что оно в первую очередь положило конец медицинскому колледжу имени Боровского.