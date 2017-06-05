Гибель юноши в Ташкенте вызвала невиданный резонанс в стране

Смерть от избиения студента ташкентского медколледжа всколыхнула Узбекистан. Негодование в соцсетях, петиция и митинг вынудили милицию объявить о расследовании.

Студент Ташкентского медицинского колледжа имени Боровского Джасурбек Ибрагимов умер в четверг, 1 июня.

В пятницу вечером в узбекском сегменте соцсетей появилось обращение матери Джасурбека Ибрагимова в приемную президента Узбекистана Шавката Мирзиёева и в МВД Узбекистана с призывом провести расследование и наказать виновных в смерти ее сына.

Сообщение о случившемся появилось в местных группах и быстро разлетелось в Фейсбуке, Вконтакте и других мессенджерах.

В письме говорилось, что 18-летний студент медколледжа Джасурбек Ибрагимов 3 мая 2017 года был зверски избит сокурсниками в сотне метров от колледжа.

После избиения парень месяц провел в больницах, где перенес пять операций. 1 июня он скончался.

«Сын лежал, согнувшись на полу, в нижнем белье и сильно стонал, – рассказывает мать погибшего о дне, когда Джасурбек был избит. – Из носа, со рта и из ушей шла густая кровь, вся спина была в ссадинах, локти тоже были в ссадинах. Осмотрев живот, справа я увидела явный след от обуви, в области горла, под челюстью были следы от пальцев. Когда я спросила, что случилось, он ответил, что упал в лоток возле Вестминстерского университета».

Матери пришлось объехать несколько больниц, прежде чем искалеченного парня приняли на лечение: врачи были в ужасе от увиденного и, как утверждают источники российского издания «Регнум», не хотели «портить статистику».

В письме говорится, что врачи признали, что повреждения на теле Ибрагимова – от побоев, которые нанесли, вероятно, несколько лиц.

Придя в сознание, парень сознался, что его избили знакомые. Он рассказал, что упал после первого удара и пытался подняться, стоя на коленях, но на него с разных сторон сыпались удары ногами. Затем он потерял сознание.

Соцсети наделали шума

За выходные обращение матери Джасурбека перепостили несколько сотен тысяч раз. Только в группе Фейсбука Тролл. Уз. сообщение перенесли на свою страницу 13 тысяч раз.

Участники популярных групп следили за ходом дела, затем решили устроить митинг в парке Бобура, чтобы собирать подписи под петицией провести расследование.

Только за выходные виртуальную петицию на change.org подписали более 14 тысяч человек. В парке собрали более тысячи подписей.

Милиция пыталась похитить подписи

Собрание в парке Бобура, которое состоялось 4 июня, можно назвать беспрецедентным – это едва ли не первое проявление гражданской активности в Узбекистане за много лет.

По словам волонтера-координатора Ирины, на митинг собралось более 400 человек.

Многие из присутствующих не только поддерживали обращение к властям и правоохранителям, но и рассказывали о своих проблемах: у кого мужа несправедливо посадили, а у кого взятку потребовали за операцию.

Участники митинга говорили, что избивавшие профессионально занимались боксом. Также звучала версия, что они были «под кайфом» (по слухам, студенты-медики увлекались таблетками).

Собравшиеся требовали провести независимое расследование.

Перед митингующими выступил представитель РОВД. На все вопросы и предположения возмущенных жителей Ташкента, что завтра убийцы Джасурбека уедут за границу, он отвечал: «Дайте нам поработать».

Но на самом деле сотрудники милиции пытались сделать все, чтобы подписи не покинули пределов парка. Одна из волонтеров и мама одноклассницы погибшего Тамила рассказала, что по прибытии в парк Бобура милиция предлагала разойтись – в парке было много сотрудников ГУВД, РУВД Яккасарайского, Мирабадского районов и СНБ.

«После сбора подписей девочек попросили проехать с ними в Мирабадский РУВД, где уговаривали нас зайти, но я предупредила девочек, чтобы подлинники документов они отдали только в надежные руки.

Но один очень нахальный сотрудник вырвал все доки и стал уходить в здание РУВД.

Далее вмешалась я с требованием отдать нам все, на что он меня толкнул, сказав: «Пошла вон», и кинул через КПП документы. В этой ситуации у меня поломались очки и ногти на руках. Я немедленно позвонила на 102, сказав, что сотрудниками РУВД произведено хищение наших документов, они стали настороженно к нам относиться и вынесли все документы с подписями», – пишет Тамила в Фейсбуке.

Организаторы митинга не исключают, что им будет предъявлено обвинение из-за несанкционированного собрания людей.

Пока один подозреваемый

3 июня, спустя почти двое суток после смерти парня и месяц после того, как его избили, на сайте ГУВД был опубликован официальный ответ, в котором сообщалось, что по факту нанесения тяжких телесных повреждений Ибрагимову Жасурбеку было возбуждено уголовное дело.

Управление ГУВД Ташкента проводит предварительное расследование по признакам статьи 104 ч. 3 п. «д» УК Республики Узбекистан («Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего») в отношении Исломбека Абдужамиловича Тулаганова, 1999 года рождения. Причастность других лиц к преступлению проверяется.

Как передает «Газета.уз», накануне, 4 июня, родители подозреваемого Исломбека Тулаганова провели брифинг у здания ГУВД Ташкента.

Отец Абдужалил Расулов сообщил, что его семья раскаивается, не стал отрицать вины сына, но постарался найти смягчающие обстоятельства, рассказав, что его ребенок дрался один, а причиной потасовки явилась его сестра, которую якобы задел погибший парень.

Юристы, опрошенные Ц-1, говорят, что по статье 104 УК подозреваемым грозит от восьми до десяти лет лишения свободы. Но, по крайней мере у части избивавших Ибрагимова, есть все шансы избежать наказания.

«Если парень не дал показаний до смерти или не изъято видео с камер наблюдения, в таком случае картину преступления будут восстанавливать путем показаний участников драки. Задача следствия – определить, чьи именно удары нанесли травмы, несовместимые с жизнью. А в таких случаях часто участники драки дают показания друг на друга, и выяснить истину очень сложно», – утверждает адвокат, пожелавший сохранить анонимность.