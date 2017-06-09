Нилюфар Алиева: «Эту боль не передать…»

Мать 17-летнего Джасура Ибрагимова, студента медицинского колледжа в Ташкенте, избитого до смерти сокурсниками, призывает всех «не трогать живое тело»…

«Я не желаю никому пережить такое – потерять ребенка… Мы потеряли Джасура так нелепо, так несправедливо…» – говорит Нилюфар Алиева, мать студента медицинского колледжа имени Боровского в Ташкенте, чья смерть всколыхнула граждан Узбекистана и заставила реагировать власть.

По словам женщины, вся ее семья пребывает в шоке и каком-то отупении. «Мы ходим, организовываем поминки, люди заходят, но в душе такая боль, ее не передать, такая пустота, как будто мы все умерли», – делится она голосом, полным слез.

«Он был такой добрый, такой ласковый мальчик, до сих пор приходят люди, порой незнакомые, которые рассказывают, как он помог донести сумку, как он был вежлив и приветлив во дворе, в подъезде», – рассказывает мать.

Джасур, второй из трех детей в семье Ибрагимовых, умер 1 июня, не пережив группового избиения, совершенного 3 мая студентами его же медицинского колледжа.

Смерть юноши получила неожиданный отклик обычно пассивных пользователей соцсетей Узбекистана. Была подана петиция, а 4 июня в парке Дружбы в Ташкенте прошел митинг, сотни участников которого выступили за честное расследование и наказание виновных в его смерти.

В настоящее время расследование смерти Джасура находится под личным контролем генерального прокурора Узбекистана, а проводит его управление внутренних дел Мирабадского района Ташкента, открывшее уголовное дело по статье 104, пункт «д» части 3: «Нанесение тяжких телесных повреждений, повлекшее смерть потерпевшего».

Под арестом находится главный подозреваемый по делу – студент медколледжа Ислам Туляганов, следствие определяет круг других лиц, причастных к преступлению, сообщает сайт Генпрокуратуры Узбекистана.

К защитной кампании семья не причастна

Нилюфар Алиева, комментируя общественный отклик на трагедию в ее семье, говорит, что не знает, кем была организована кампания в соцсетях, СМИ и тем более митинг в Ташкенте.

На все это, по ее словам, ни у нее, ни у ее семьи не было времени и сил: они переживали потерю Джасура, занимались похоронами, поминками.

«Я писала подробное письмо о случившемся, находясь в реанимации у Джасура, но оно предназначалось для отправки в виртуальную приемную президента, – рассказывает она. – Как оно попало Сеть или в прессу, я не знаю».

Но мать признается, что все время, пока она находилась у постели Джасура в больнице, где он перенес одну за другой пять операций, ее переполняло возмущение, что избившие ее сына парни оставались на свободе и, казалось, избегут наказания. Милиция и колледж также были далеки от принятия решительных действий.

В настоящий момент Алиева выражает удовлетворение работой правоохранительных органов, говорит, что доверят им, уверена в том, что они смогут своевременно информировать общественность о расследовании убийства ее сына.

Случай Джасура – не единичный

Адвокат семьи Джасура Ибрагимова Лола Исмаилова в интервью Ц-1 сказала о том, чтобы общественность не оказывала давления на правоохранительные органы: они, мол, работают, и попросила корректно относиться к горю семьи.

Кроме того, она сообщила, что намерена требовать возбуждение уголовного дела против родителей арестованного Ислама Туляганова за ненадлежащее воспитание ребенка.

По словам Исмаиловой, в медицинском колледже имени Боровского в Ташкенте после смерти Джасура и общественного резонанса произошли изменения: были уволены директор Лутфи Юлдашева и двое ее замов.

Хотя, по признанию адвоката, Юлдашева была единственной, кто оказывал семье Джасура моральную поддержку после инцидента, а еще до трагедии поставила Ислама на внутренний учет колледжа как хулигана.

Адвокат семьи тоже не знает, кто стоит за организованной в Сети кампанией. Но говорит, что в Узбекистане со сменой власти стало больше свободы. «Президент сказал чиновникам идти в народ, возможно, люди поверили, что могут быть услышанными», – высказывает мнение Исмаилова.

Но смерть Джасура Ибрагимова, по словам адвоката, далеко не единичный случай и не случайность.

Она говорит, что после завершения следствия в стране будут организованы мероприятия, посвященные проблеме драк и групповых избиений в учебных заведениях, ставшей болезнью многих школ, колледжей и вузов Узбекистана.

Мать погибшего юноши Нилюфар высказывает похожие мысли: «Я хочу, чтобы ни в одной семье такое не случилось, чтобы это прекратилось – не трогайте живое тело».