Адвокат: «Смерть Джасура Ибрагимова нельзя возлагать лишь на одного»

Лола Исмаилова, адвокат семьи забитого до смерти студента медколледжа Ташкента, после осуждения одного участника драки говорит о намерении привлечь и остальных.

Адвокат Лола Исмаилова, защищающая интересы семьи избитого до смерти студента медицинского колледжа имени П. Ф. Боровского Джасура Ибрагимова, рассказала Ц-1, что ее клиенты удовлетворены судебным решением, но считают дело незаконченным.

30 октября Мирабадский районный суд по уголовным делам Ташкента приговорил 18-летнего Ислома Туляганова, единственного обвиняемого по делу о смерти Джасура, к шести годам заключения в колонии общего режима.

Но, по словам адвоката Исмаиловой, дело Джасура не прекращено.

17-летний Джасур был избит 3 мая, а 1 июня скончался в больнице Ташкента, несмотря на все усилия медиков сохранить ему жизнь. Во время избиения ему были нанесены ранения, несовместимые с жизнью, включавшие разрывы внутренних органов.

Рассказывая о дальнейшей стратегии защиты, адвокат говорит, что она и ее клиенты не будут обжаловать приговор в апелляционном порядке, так как намерены ознакомиться с его мотивацией.

Приговор суда, по мнению адвоката, они смогут получить в ближайшие дни.

Еще пятеро

Далее мать погибшего Джасура Нилюфар Алиева намерена обратиться в компетентные органы для привлечения к уголовной ответственности других ребят, а именно пятерых.

Они, по ее убеждению, вместе с Исломом избивали ее сына, но во время следствия и суда проходили в качестве свидетелей.

Это нынешние студенты колледжа Боровского и выпускники 2017 года:

1. Ульмас (Мухаммад) Пулатов – 2-й курс.

2. Тимур Тухтаев – 3-й курс.

3. Хурмат Хайитбоев – 3-й курс.

4. Тимур Баязитов – 2-й курс.

5. Бегзод Собиров – 2-й курс.

Кроме того, потерпевшая сторона намерена привлечь к административной ответственности сотрудников медколледжа имени Боровского, не обеспечивших безопасность студентов, а также родителей участвовавших в драке ребят.

Что касается осуждения Туляганова, семья Джасура Ибрагимова выразила удовлетворенность судебным решением.

На вопрос, может ли Туляганов надеяться на амнистию, Исмаилова заявила, что ей неизвестно, будут ли адвокаты осужденного подавать на апелляцию.

«В последние два года амнистии по этой статье не было. Даже если он подпадет под амнистию, это случится нескоро, и ему сократят треть от оставшегося срока», – рассказала она.

Социальные сети сыграли роль

Гибель студента медколледжа вызвала резонанс в узбекистанском обществе после обращения его матери к президенту в социальных сетях. На тот момент Джасур еще был жив, а женщина выражала возмущение по поводу бездействия милиции и продолжавшегося наглого поведения обидчиков ее сына.

Только под давлением общественности о трагедии узнали руководители страны. Вскоре дело под свой контроль взяли генеральный прокурор Узбекистана и, по нашим данным, президент.

Адвокат Исмаилова считает, что без общественной огласки, возможно, даже Туляганов избежал бы наказания.

«За этим делом следили вся страна и ведущие СМИ. Благодаря этому ему (осужденному Ислому Туляганову) дали на год меньше максимального срока по этой статье (части 3 пункта «д» статьи 104 УК РУз) с учетом несовершеннолетия», – сказала она.

Защита обвиняемой стороны

Исмаилова также рассказала, что защита Туляганова судорожно искала виновных в трагическом инциденте.

Не имея веских аргументов и доводов, родители и адвокаты осужденного пытались переложить ответственность сначала на самого Джасура.

Когда их попытка не увенчалась успехом, и даже судья высмеял историю о том, что потерпевший якобы скончался от того, что с разбега ударился о руку и ногу осужденного, они стали делать акцент на вине медиков, пытавшихся спасти жизнь юноше.

Однако суд не встал на их сторону: прецедент способен стать импульсом не только для либерализации судов, но и обратить внимание общественности на пробелы в воспитании детей в семьях и школах, говорит адвокат.