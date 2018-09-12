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    Дело зятя Батыра Парпиева рассмотрит Высший военный суд РУз

    Военная прокуратура РУз завершила следствие по делу бывшего сотрудника СНБ Нодира Туракулова, зятя экс-главы Государственного налогового комитета Батыра Парпиева, сообщает «Озодлик».

    Нодир Туракулов; фото из открытых источников
    Нодир Туракулов; фото из открытых источников

    Материалы дела переданы в Высший военный суд РУз. Бывший следователь Службы национальной безопасности (СНБ, сейчас СГБ – Служба государственной безопасности) Туракулов обвиняется в вымогательстве, мошенничестве, привлечении невиновного к ответственности и превышении должностных полномочий.

    Туракулова задержали 16 февраля. До этого он вел резонансное дело в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвинявшегося в посягательстве на конституционный строй и разработке проекта «Жатва» под руководством оппозиционера Мухаммада Салиха, проживающего в Турции. Абдуллаев обвинил Туракулова в пытках, а также в унижении чести и достоинства.

    По данным издания, Туракулов женат на дочери Батыра Парпиева, который приходится сватом бывшему главе СНБ  Рустаму Иноятову.

    Темы: Правосудие в Узбекистане, Узбекистан после Каримова
    Теги: Нодир Туракулов СНБ суд Узбекистан
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