Дело зятя Батыра Парпиева рассмотрит Высший военный суд РУз

Военная прокуратура РУз завершила следствие по делу бывшего сотрудника СНБ Нодира Туракулова, зятя экс-главы Государственного налогового комитета Батыра Парпиева, сообщает «Озодлик».

Материалы дела переданы в Высший военный суд РУз. Бывший следователь Службы национальной безопасности (СНБ, сейчас СГБ – Служба государственной безопасности) Туракулов обвиняется в вымогательстве, мошенничестве, привлечении невиновного к ответственности и превышении должностных полномочий.

Туракулова задержали 16 февраля. До этого он вел резонансное дело в отношении журналиста Бобомурода Абдуллаева, обвинявшегося в посягательстве на конституционный строй и разработке проекта «Жатва» под руководством оппозиционера Мухаммада Салиха, проживающего в Турции. Абдуллаев обвинил Туракулова в пытках, а также в унижении чести и достоинства.

По данным издания, Туракулов женат на дочери Батыра Парпиева, который приходится сватом бывшему главе СНБ Рустаму Иноятову.