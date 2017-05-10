День памяти и почестей Узбекистан отметил гуляньями и салютом

Шавкат Мирзиёев нарушил традицию Ислама Каримова: Ташкент впервые отпраздновал 9 Мая массовыми шествиями, гуляньями и салютом.

Президент устроил праздник для ветеранов

Президент Шавкат Мирзиёев впервые отметил День памяти и почестей в роли главы государства. В этот день он возложил цветы к монументу «Скорбящая мать», а затем встретился с ветеранами в НИИ имени академика Мирзаева (бывший НИИ им. Шредера). Здесь состоялись основные официальные мероприятия по случаю праздника.

Для фронтовиков и тружеников тыла, бесплатно доставленных в Ташкент со всей республики, была подготовлена обширная культурная программа и угощения. После дебютного танца в исполнении национального танцевального ансамбля, символизировавшего беспечную жизнь узбекской молодежи довоенной эпохи, окрестности оглушил узнаваемый голос диктора Юрия Левитана, сообщающего о начале войны.

Артисты через танец описали события тех дней: от проводов солдат на войну, весточек с фронта, разгрома нацистской Германии. Звучали песни «Темная ночь», «Катюша», «День Победы», «Журавли». Завершился концерт исполнением композиции «Прощание славянки» и подборкой патриотичных кадров, в том числе первого президента Ислама Каримова.

Мирзиёев с нескрываемым удовольствием наблюдал за праздничным концертом, сидя в окружении членов правительства и дипмиссий иностранных государств. В своем выступлении президент отметил: «В каждом доме Узбекистана помнят о том, как дорого обошлась нам победа над фашизмом, какой большой вклад внес в нее наш народ».

Президент напомнил, что Узбекистан принял около миллиона человек из прифронтовых территорий, в первую очередь детей, женщин и стариков.

Он особо остановился на утверждении «Узбекскому народу нужны мир и спокойствие», подчеркнув, что «во всем мире обостряются противостояния, угрозы терроризма, экстремизма, еще больше возрастают важность и значение такого бесценного блага, как мир».

Ранее государственные праздники такого масштаба, посвященные Дню памяти и почестей, в стране не проводились. Первый президент Узбекистана Ислам Каримов предпочитал скромные мемориальные мероприятия массовым праздничным концертам .

«Бессмертный полк» состоялся вопреки запрету

Акция «Бессмертный полк» в Ташкенте все-таки состоялась. Шествие сотен людей с портретами воевавших родственников прошло на площади у памятника народной памяти «Воину-освободителю от фашизма» («Братские могилы»). Ранее сообщалось, что городские власти запретили акцию в связи со «сложной политической обстановкой в мире».

9 мая в 10 утра на «Братских могилах» уже было не протолкнуться. Шествие «Бессмертного полка» началось с патриотичных кричалок «Ура! Ура! Ура!» и песен «День Победы» и «Катюша». Аккомпанировал собравшимся военный духовой оркестр.

В торжественной обстановке ташкентцы возложили цветы к памятнику «Скорбящей матери», а также к каждому постаменту – «Городу-герою» и могилам солдат и офицеров. Цветы продавались здесь же. Многие пришедшие переоделись в военную форму, на груди прикрепили георгиевские ленточки.

Чуть позже венки к мемориальному памятнику привезли дипмиссии России, Афганистана, Южной Кореи и других стран.

Пикник под окнами Сената

В 2017 году власти впервые разрешили горожанам отдыхать на газоне в центре города. 9 мая пришедшие на Площадь независимости к монументу «Скорбящая мать» и Вечному огню расположились прямо на газоне. Сотрудники внутренних органов, следившие за безопасностью, никого не прогоняли.

Только после 15 часов дня стражи порядка начали махать руками, призывая отдыхающих покинуть лужайки на Площади независимости. В течение нескольких минут площадь у Сената Олий Мажлиса опустела.

К этому времени площадь покинули и артисты, развлекавшие гостей песнями и танцами.

Ждали парад – получили гречневую кашу

Ташкентцы и гости столицы ждали от организаторов военный парад. За несколько дней до 9 Мая ходили слухи, что парад состоится в одном из столичных парков. Однако этого не произошло.

В других городах Узбекистана в этот день состоялись автопробеги. По улицам Ферганы проехала военная колонна из легковых и грузовых машин, в которых сидели переодетые в советскую военную форму юноши и девушки. А в районе ресторана «Навруз» военные разбили палаточный лагерь и полевую кухню. Гостей угощали гречневой кашей из котелков, детям показывали военную технику и обустройство полевой кухни.

Ранее в Ташкенте состоялся автопробег грузовых автомобилей ГАЗ-АА (полуторка), вызвавший восторг в социальных сетях.

Война и мир на асфальте

9 Мая в столичном парке «Анхор-Локомотив» прошел детский конкурс «Рисунок на асфальте». Организаторы предложили детям посоревноваться на лучший рисунок военной тематики. Десятки детей разрисовали асфальт георгиевскими ленточками, знаменами Победы, национальным флагом Узбекистана.

На главной сцене артисты, среди которых были дети, исполняли песни, посвященные войне.

…И пышный салют в финале

В девять вечера в Национальном парке Алишера Навои состоялся доселе невиданный салют в честь Дня памяти и почестей. Еще за час до его начала на улице Бабура образовалась километровая пробка.

Ровно в 21.00 под крики «Ура! Ура! Ура!» десятки орудий произвели первые выстрелы. Салют продолжался несколько минут,

дольше, чем в предыдущие годы. Однако часть ташкентцев в социальных сетях пожаловалась на скудный «салют Победы».

Другие пользователи отметили, что всегда найдется группа людей, которым «не угодишь». Более того, рассказали, что один выстрел салюта обходится бюджету страны в миллионы сумов.