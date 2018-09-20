За неделю Минтруда РУз получило 114 жалоб на принуждение к сбору хлопка

На «горячую линию» Министерства занятости и трудовых отношений РУз с 10 по 17 сентября поступило 114 жалоб на принуждение к сбору хлопка, сообщает «Газета.uz» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из Ташкента на принудительный труд пожаловались 22 человека, из Ферганской области – 19, из Каракалпакстана, Андижанской и Самаркандской областей – по 16. Около 20% обращений не были подтверждены, остальные находятся на стадии расследования.

По информации издания, в одном случае глава управления по благоустройству Намангана Хабибулло Зокиров заставил подчиненных написать заявления о добровольном участии в сборе хлопка. В его отношении заведено административное дело и взыскан штраф в размере одной минимальной зарплаты (184,3 тысячи сумов, или 23 доллара).

К аналогичной ответственности привлечен начальник управления санитарно-эпидемиологического контроля Кибрайского района Ташкентской области Абдусамат Курбанов, потребовавший от глав частных организаций предоставить рабочую силу для хлопкоуборочной кампании.

Ранее министр занятости и трудовых отношений Шерзод Кудбиев провел «круглый стол» с известными правозащитниками, пообещав поддержку при освещении темы принудительного труда в канун начала кампании по уборке «белого золота».