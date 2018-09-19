Гафур Рахимов идет на конфликт с МОК

Врио президента Международной ассоциации любительского бокса Гафур Рахимов будет баллотироваться на пост главы организации, несмотря на протест США и МОК, пишет ТАСС.

Международный олимпийский комитет (МОК) ультимативно потребовал от Рахимова снять свою кандидатуру из-за нахождения в санкционном списке Минфина США по подозрению в членстве в международной преступной группе «Братский круг».

Если Рахимов не выполнит условия, МОК грозит исключить бокс из олимпийской программы. На что спортивный чиновник призвал коллег по ассоциации не поддаваться на спекуляции.

В мае 2018 года Рахимов нанял команду адвокатов, призванных исключить его имя из санкционных списков США. Юристы сразу же сделали заявление, обвинив Гульнару Каримову, старшую дочь первого президента Узбекистана, в очернении имени своего клиента. Дескать, Каримова устроила травлю Рахимова, чтобы завладеть его активами в стране.

В июне этого года Гафур Рахимов был внесен в список разыскиваемых в РУз лиц. Его подозревали в вымогательстве, легализации преступных доходов и подделке документов. Через некоторое время обвинения с чиновника от спорта сняли.

Выборы президента Международной ассоциации любительского бокса состоятся 3 ноября в Москве.