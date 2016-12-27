Десятка самых популярных сувениров из Узбекистана

Ассортимент сувениров в Узбекистане так богат, что в выборе теряются даже бывалые шопоголики. Ц-1 составил гид по покупкам, покидать страну без которых – запрещается.

1.Сухофрукты и орехи

На рынках Ташкента, Самарканда и других туристических городов продают готовые наборы орехов и сухофруктов – от 10 тысяч сумов (1,5 доллара США по курсу черного рынка) за маленькую тарелку и до 20 тысяч сумов (3 доллара) за большую.

Но куда интереснее составить такие наборы самостоятельно. Выбрать есть из чего: миндаль в тонкой скорлупе – от 45 тысяч сумов за 1 кг (6 долларов по курсу черного рынка), миндаль в сахаре – от 30 тысяч сумов за 1 кг (4 доллара).

Не проходите мимо кураги – присмотритесь к коричневым урюку и кураге, которые сушатся без красителей. Цена – от 7 тысяч за 1 кг (от 1 доллара США).

Преступлением можно считать и возвращение домой без пары килограммов изюма – от 15 тысяч за 1 кг (2 доллара). Самый дорогой – золотой самаркандский или синий длинный – от 30 тысяч сумов за кг (4 доллара). А еще манит сушеная дыня, чернослив, айва – с узбекского рынка невозможно уйти налегке.

Иностранным туристам важно помнить об ограничениях по провозу багажа, как правило, это 21–23 кг в разных авиакомпаниях плюс 7–10 кг ручной клади.

2.Узбекский текстиль

Узбекистан – мировой лидер по производству хлопка. Санкции западных компаний на местное сырье дали мощный толчок текстильной промышленности внутри страны.

Если поискать, то в Узбекистане можно найти детские вещи, футболки, постельное белье и полотенца очень приличного качества.

Цены – ниже некуда. Детская трикотажная пижама – от 15 тысяч сумов (2 доллара).

Но куда интереснее пойти за сувенирами в местные «дизайнерские» магазины и найти уникальный шарф, модные слипоны, утонченный клатч или летнее пальто из адраса. Технология производства последнего не меняется много лет – сначала шелковые и хлопковые нити красят, а потом ткут на станке.

Моду на адрас в мире задала Гульнара Каримова. Уже несколько нет эта ткань не сходит с подиумов – знаменитые дизайнеры любят использовать узбекские ткани в своих коллекциях.

3. Тюбетейка

В Узбекистане говорят, что тюбетейка должна быть яркая, чтобы ее заметили даже и на небе. Традиционные тюбетейки из Чуста изготовлены из черного сатина с белым узором в виде четырех стручков перца.

Вариаций женских тюбетеек множество, а самыми красивыми признаны бухарские, декорированные золотом. Самая простая тюбетейка стоит 5 тысяч сумов (0,7 доллара).

Те, кому тюбетейки кажутся слишком уж декоративными, могут привезти вполне практичную и теплую расшитую шапку из войлока – яркое напоминание о Самарканде и Регистане с его кельями, заполненными торговцами. В самом дорогом «сувенирном» месте Узбекистана их продают по 100–120 тысяч сумов (14–17 долларов). На местных рынках можно найти и дешевле.

4. Резиновые галоши. Можно со стразами

Узбекистанцы очень любят галоши и резиновые тапки, их смело можно назвать национальной обувью. Местные дизайнеры TamKam несколько лет назад усовершенствовали галоши и украсили их камнями, стразами и бисером. Получилось оригинально. За резиновое изделие № 1 просят от 50 тысяч сумов (7 долларов).

5. Мед

В Узбекистане производится несколько видов меда. Самые популярные – горный и хлопковый. Первый собирается в горах. Ценится мед из Джизакской области, в частности, из Заамина – это горный поселок на границе с Таджикистаном, где родился и вырос президент Шавкат Мирзиёев.

Цена зааминского меда – от 4 тысяч сумов за 100-граммовую баночку. Хлопковый мед (от 20 тысяч сумов за 1 кг, или три доллара) отличается абсолютно белым цветом и ценится за большое содержание жира. Его советуют принимать при простуде и всем, кто хочет надолго сохранить

молодость и красоту – без хлопкового меда невозможно представить узбекское СПА.

6. Алкоголь

В Узбекистане производят несколько видов вина, коньяка и бренди. Хорошие отзывы получают десертные вина – местный виноград отличается высоким содержанием сахара. Но настоящая жемчужина – бальзам «Самаркандский», который также называют «мужской Виагрой». Волшебный напиток черного цвета настаивают на 28 травах. Цены – от 50 тысяч сумов (7 долларов).

7. Посуда

Вряд ли у вас получится уйти из старого города Самарканда, Бухары или Хивы без симпатичных тарелок, блюд, вазочек, тарелок, кувшинов, пиалок, чайников. Цены на маленькую пиалу стартуют от 5 тысяч сумов (0,7 доллара), а большое блюдо для плова с растительным орнаментом – от 50 тысяч (7 долларов).

В Узбекистане работает более десяти центров по производству керамики. Техник – тысячи, мастера передают свои секреты из поколения в поколение.

Неизменна только символика кругов: каждый продавец вам расскажет, что в центре – вы, следующий круг – ваши дети, внуки и так далее.

Самыми знаменитыми считаются изделия риштанской школы, которая декорируется ярко-голубой глазурью «ишкором» (краситель из золы растений – Ред.).

Покупая тарелки, важно помнить, что их придется везти в ручной клади – не вздумайте сдавать в багаж, привезете черепки.

8. Бумага

Самаркандскую бумагу делают на бумажной фабрике в поселке Кони Гил, что в паре километров от города. Технологию X–XI вв. восстановил известный самаркандский ремесленник.

Бумага, больше похожая на тонкий флизелин, производится из коры тутовника и шелковых волокон.

Раньше на ней писали и рисовали миниатюры, а сейчас – делают открытки по 10 тысяч сумов (1,2 доллара), обложки для паспортов по 40 тысяч сумов (6 долларов) и даже маски и обои.

9. Деревянные шкатулки и панно

Изготавливаются из древесины ореха, чинары, карагача. Карагач – очень плотная древесина, что позволяет вырезать на ней мельчайшие детали: сказочные цветы, диковинных птиц и причудливые геометрические узоры.



Присмотритесь к резьбе с углубленным фоном – настоящее 3D в этом виде ремесла. Небольшую шкатулку можно выторговать за 20 тысяч сумов (3 доллара).

10. Волчий зуб

Этот необычный сувенир продавали на рынке «Афросиаб», что в центре Самарканда. За зуб просили 20 тысяч сумов (3 доллара). В качестве доказательства происхождения зуба продавец выложил его на волчьей шкуре.



За эти деньги обещали амулет, средство от сглаза, порчи, продвижение по карьере и сокрушительную победу над врагами.