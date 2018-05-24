В Бухаре начинается 17-й фестиваль «Шелк и специи»

25 мая в Бухаре в 17-й раз стартует трехдневный фестиваль «Шелк и специи», призванный продемонстрировать миру богатое культурное наследие края и привлечь в регион больше туристов.

Гости фестиваля увидят выступление традиционных фольклорных коллективов со всех регионов страны, а также национальные игры, забавы и мастер-классы.

В рамках мероприятия «Палов сайли» («Праздник плова») туристы смогут бесплатно продегустировать самое популярное национальное блюдо.

На протяжении трех дней в Бухаре будут проходить ярмарки и показы дизайнеров из Узбекистана, России и других стран СНГ.

По данным Госкомтуризма РУз, в прошлом году фестиваль «Шелк и специи» посетили 20 тысяч туристов, в том числе пять тысяч иностранцев.