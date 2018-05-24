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    В Бухаре начинается 17-й фестиваль «Шелк и специи»

    25 мая в Бухаре в 17-й раз стартует трехдневный фестиваль «Шелк и специи», призванный продемонстрировать миру богатое культурное наследие края и привлечь в регион больше туристов.

    Шествие в Бухаре в честь открытия фестиваля "Шелк и специи"; фото: Ц-1
    Шествие в Бухаре в честь открытия фестиваля «Шелк и специи»; фото: Ц-1

    Гости фестиваля увидят выступление традиционных фольклорных коллективов со всех регионов страны, а также национальные игры, забавы и мастер-классы.

    В рамках мероприятия «Палов сайли» («Праздник плова») туристы смогут бесплатно продегустировать самое популярное национальное блюдо.

    На протяжении трех дней в Бухаре будут проходить ярмарки и показы дизайнеров из Узбекистана, России и других стран СНГ.

    По данным Госкомтуризма РУз, в прошлом году фестиваль «Шелк и специи» посетили 20 тысяч туристов, в том числе пять тысяч иностранцев.

    Источник:Ц-1
    Темы: Бухара, Культура Узбекистана, Необыкновенный Узбекистан!, Праздники и празднования, Традиции Центральной Азии, Туризм, Узбекистан
    Теги: Бухара туризм фестиваль шелк и специи
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